二行程機車報廢享補助最後一年　新竹市加碼萬元商品券抽獎

▲ 新竹市鼓勵市民朋友把握「一舉三得」的好機會，儘速淘汰老舊二行程機車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（108）年為行政院環保署最後一年補助淘汰二行程機車，明（109）年起只補助淘汰老舊機車且同時換購新車（電動機車或7期燃油機車），僅單純淘汰老舊二行程機車將不再補助，為鼓勵市民淘汰二行程機車，新竹市環保局特別加碼辦理淘汰車主抽獎活動，可獲500元到1萬元不等的商品券。新竹市長林智堅鼓勵市民朋友把握「一舉三得」的好機會，儘速淘汰老舊二行程機車，既可領取環保署補助、參加抽獎活動，同時守護新竹市好空氣，降低環境與空氣污染，一同珍惜我們的地球。

新竹市環保局長江盛任表示，「淘汰二行程機車抽獎活動」對象為107年12月31日前設籍於新竹市之二行程機車，於108年1月1日至108年11月20日（含）前完成報廢及回收，除可申請行政院環保署獎勵金500元外，還可參加500元到1萬元不等商品券抽獎，共有80個名額。特別提醒市民朋友，配合環保署政策，109年起淘汰二行程機車將不再補助，請務必把握最後一年的補助機會。

江盛任表示，新竹市透過近年來汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，二行程機車目前僅餘7,311輛，佔全市機車總數2.7%，為全國第2低的縣市，設籍於新竹市的電動機車已從104年922輛增至108年8月3,649輛，成長率高達396％，充電站也有160座，提供民眾便捷充電的友善環境，詳細地點可利用「竹塹EM充電站」APP查詢。

環保局補充說明，二行程機車的汰舊換新補助方案，係指107年底前二行程機車設籍新竹市，淘汰二行程機車換購電動二輪車，每輛可獲得中央及市府加碼補助9千至2萬5千元。另具有低收入戶證明之市民，汰舊換購電動二輪車可獲中央及市府加碼補助最高3萬5千元。歡迎二行程機車車主把握汰舊換購的補助機會，加入騎乘環保電動機車的行列，享受「低耗能、低污染、低噪音、低花費」的四項優點，一起來減碳愛地球。

環保局指出，為加強便民服務，轄內81家機車排氣檢驗站及約300家機車業者，都已加入二行程機車汰舊補助申請服務行列，協助填寫及送件服務，民眾可就近洽詢利用。若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002，將有專人竭誠熱心服務。