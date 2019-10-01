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今起1小時100元！中和好市多「好多車位」　網一看超有感：杜絕人性貪婪

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▲今起收費100元！中和好市多「好多車位」超有感　網拍手求跟進：三寶快滾（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲為了抵制三寶，中和店出手反擊！（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

今（10月1日）交通新制上路，包括車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈，全面加重罰1200元等，就連美式賣場好市多中和店也霸氣宣布新制，即日起，每個小時需收100元的停車費，對此，不少網友有感直呼「今天好多停車位唷！」

為了嚴禁霸王車，好市多中和店即日起實施「消費折抵停車費」的制度，業者公告指出，為了提升會員購物品質，賣場108年10月1日起將實行「停車收費」政策，如果到賣場停車，每個小時需繳納100元的停車費，但如果消費滿500元，則可以免費折抵3小時，每日最高折抵時數以3小時計。

請繼續往下閱讀...

使用者付費上路首日，讓顧客非常有感，一名女網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》驚呼，抵達停車場後，「今天好多停車位唷！」照片曝光後，掀起大批網友拍手叫好，「 一群貪便宜的X人走了」、「拜託台中快點跟上，要停車就要付費非常合理」、「很棒啊！希望全台賣場都能跟進，不知道上次抱怨開車只買牛奶的太太剪卡了沒」、「跪求內湖跟上」、「剛剛我跟我媽去，都覺得改成這樣真的很不錯，聽好市多的人員說，他們有統計過，至少有120輛汽車是會在這裡過夜」、「覺得500元抵三小時太少了」、「杜絕台灣人劣根性」、「早該了，一堆占著茅坑不拉屎的死三寶」。

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▲今起收費100元！中和好市多「好多車位」超有感　網拍手求跟進：三寶快滾（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲▼原PO驚呼，「好多車位」，讓網友們狂讚！（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲今起收費100元！中和好市多「好多車位」超有感　網拍手求跟進：三寶快滾（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

據悉，除了中和店實施新制，汐止店也硬起來處理霸王車，一旦有車輛出現異常使用情形，包括停放過夜、長期停放等，業者強調，「將依循法律途徑處理，請盡速將此車移出本賣場。好市多汐止分公司。」

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