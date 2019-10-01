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認養流浪毛孩「第一年保費全額補助」！台北市政府首創浪浪寵物險方案

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▲台北市政府與三井住友海上集團明台產物保險合作推出「給浪浪一個家，好險有你」專案，由明台產險總經理陳嘉文現場介紹專案內容。（圖／明台產險提供）

▲台北市政府與三井住友海上集團明台產物保險合作推出「給浪浪一個家，好險有你」專案，由明台產險總經理陳嘉文現場介紹專案內容。（圖／明台產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾飼養寵物的比例逐年提高，為了呼應「領養不棄養」，台北市政府與三井住友海上集團明台產物保險合作，當民眾認養寵物，就給予全額補助的「寵物保險」，期待能讓有意願飼養寵物的民眾可以將「認養」作為優先選項，台北市政府也給予台北市動物之家的毛小孩更多的保障。

根據行政院農業委員會畜牧處動物保護科統計，全台犬貓等寵物飼養數已突破250萬隻，年增長率高達10%，人們需要寵物陪伴，外頭也有流浪毛孩渴望愛的家庭，因此，台北市動保處1日舉辦「認養毛孩有保障，寵物保險護家人」記者會，並率先推出「給浪浪一個家——好險有你」專案，內容即自2019年7月1日至12月31日間，於台北市動物之家認養犬貓的飼主，皆附帶提供1年期寵物保險，不用負擔任何的費用，預計為1500隻認養犬貓投保。

民眾擁有寵物保險，就可以移轉部分醫療負擔而減輕經濟壓力，並保障毛小孩的醫療品質。台北市動物保護處長宋念潔表示，「許多飼主排斥認養流浪之家的動物，主因是擔心會有沉重醫療費用，希望這次與明台產險合作推動流浪動物保險，消除飼主對流浪動物照護的疑慮，並持續傳遞『領養不棄養』的觀念，讓每個浪浪都能有個溫暖的家。」

▲狗狗，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

▲狗狗出門在外很有可能發生危險，因此要考慮醫療意外險。（圖／pakutaso）

明台產險擁有推動「寵物の好險」的經驗，這次與台北市政府合作，為流浪動物打造寵物險，提供門診、住院、手術3大醫療保障，年度醫療理賠總上限為1萬元，寵物侵權及喪葬費用皆可補償，更標榜寵物初次投保沒有「年齡限制」，只要是動物之家認定可被認養的寵物，明台產險就會承保，保障流浪毛孩不分老少。

內容指出，在第2年起，保期接續時，飼主也可自費投保明台產險提供多元「寵物の好險」專案，不因首次投保年齡而影響續保之權益，但需視續保當時的體況釐訂承保條件。

三井住友海上集團明台產物保險總經理陳嘉文表示，明台產險將創造正向社會價值做為目標，以強大的日本資源與經驗作為後盾。自2012年推出全台首張寵物保險之後，已成為全台灣市占率第一的寵物保險公司，累積相當豐富的承保跟理賠經驗。

陳嘉文指出，統計今年1月至8月已受理犬貓理賠件數超過250件，理賠原因包括常見的呼吸道疾病、腸胃炎、皮膚病、腫瘤等，及因意外事故所致的傷害，明台產險也積極利用過往的理賠數據，針對各寵物品種的體質特性進行詳細的統計分析。

以柯基犬為例，最常見的理賠原因就包括白內障、進行性視網膜退化、癲癇，而波斯貓較常見的理賠原因則為呼吸道問題、淚腺、多囊腎等。這些分析結果，將可作為明台產險針對台灣市場與需求，不斷優化改善保險內容的基礎。明台產險為流浪動物此次設計的專案期待與台北市政府合作，為更多流浪動物找到溫暖家庭，並提供流浪毛孩與飼主最高保障。

▲台北市政府動保處舉辦「認養毛孩有保障，寵物保險護家人」記者會。台北市長柯文哲送出第1張保單給「認養飼主」代表潘慧如。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台北市政府動保處舉辦「認養毛孩有保障，寵物保險護家人」記者會。台北市長柯文哲送出第1張保單給「認養飼主」代表潘慧如。（圖／記者楊絡懸攝）

 
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