老公脫內褲「年齡秒下降」人妻怒炸　網加曝4種討厭行徑：內褲卡外褲裡

▲ 老公脫內褲都會捲成一團 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

做家事的人已經很辛苦，如果其他人能多花點時間、多做幾個小動作，都可以減輕一點工作量。一名人妻就抱怨胖老公每次洗澡時，都會把內褲脫成「麻花捲狀」，讓她相當困擾，勸了好多次也不見改善。貼文一出，許多網友也都表示此舉真的很惱人，「直接丟掉了」、「小朋友幹的事」。

「要丟洗衣籃之前可以隨手把它恢復原狀啊！」一名人妻在臉書「爆廢公社」中抱怨老公，她表示老公每次洗澡脫內褲，都會讓四角褲的邊邊捲成一團就丟進洗衣籃，等到她要洗的時候還必須多花時間幫忙攤開，講了N次都沒有改善，讓她超怒。

請繼續往下閱讀...

原PO怒表示，最後她也選擇擺爛，「你怎麼脫，我就怎麼丟洗衣機！」她不僅不會幫忙攤開洗，還會捲得更徹底以示懲罰，「有多少人脫內褲都是這樣的？」

貼文一出，引來負責洗衣服的苦主們一片哀號，白眼一翻表示，通常應該是小孩不懂事才這樣脫，「我們家怎麼脫就怎麼洗」、「有夠不貼心，很惱人」、「這不是小朋友幹的事嗎」、「怎麼可以捲成這樣」、「男人大部分都是這樣子」、「直接丟垃圾桶了」、「看他什麼時候改，那時候再幫他洗」、「都不知道洗衣服的人的辛苦」。

▲「不丟準」也是討人厭行為的一種。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有網友氣噗噗地加碼抱怨其他討人厭的「脫衣壞習慣」，像是衣服不翻回正面、髒衣物掛在洗衣籃不完整投入、衣服拿下來穿「衣架還留在曬衣桿上等人收」，以及內褲卡在外褲裡等等，都是不太體貼的行為。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►點我超越韓國愉快體驗

