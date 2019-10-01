南韓60年來最多秋颱！　米塔料明午夜提早登陸「甩600毫米水炸彈」

▲ 南韓氣象廳預測米塔颱風路徑。（圖／翻攝自南韓氣象廳網站）

記者陳宛貞／編譯

米塔颱風快速遠離台灣，料將提早於2日午夜登陸南韓全羅南道海岸。南韓媒體指出，雖然米塔強度與17號颱風塔巴相似，但隨著中心登陸，帶來的影響料比塔巴更大。米塔將是今年第7個登陸南韓的颱風，也使2019年成為60年來南韓最多秋颱的一年。

南韓氣象廳指出，米塔今日下午3時（台灣時間2時）在中國上海南南東方約320公里處海上，以每小時22公里的速度北上。目前近中心最大風速為每秒32公尺，強風半徑310公里，中心氣壓975百帕，屬中型中強度颱風。

颱風目前經過27度以下水域，出現減弱趨勢，延北太平洋高壓邊緣往北移動。由於北太平洋高壓稍稍縮小，米塔襲向南韓的路徑也跟著縮短。南韓氣象廳原先預測米塔會在3日凌晨登陸，現已修正，預計今天經過上海附近海上，2日傍晚接近濟州島西側海面，當天午夜在全南海岸登陸，貫穿南部地區後於3日白天自東海（日本海）離開。

米塔登陸南韓時應已轉為小型中度颱風，與塔巴颱風類似或較弱，但由於中心將登陸，影響料比塔巴更大，範圍也較廣。濟州島、江源道嶺東地區及南部地區3日為止預計降下300毫米雨量，濟州島山區等部分地區雨量可能達到600毫米，中部地區降雨量則約30至80毫米。此外，米塔將帶來強風，可能導致建築物及農作物受損。