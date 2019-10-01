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欠78萬無力還！他挖出6本祖傳《康熙字典》還債　價值竟超過500萬

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▲▼山東男賣祖傳6本康熙字典。（圖／翻攝自阿里巴巴司法拍賣平台）

▲ 山東男祖傳6本康熙字典的內頁。（圖／翻攝自阿里巴巴司法拍賣平台）

實習記者許祐誠／綜合報導

山東一名王姓男子因為無力償還貸款，日前被法院查封6本祖傳的《康熙字典》，沒想到估價後價值竟高達人民幣120萬元（約新台幣522萬元），但遲遲都乏人問津，導致字典流標2次，目前只要花費人民幣64萬元（約新台幣278萬元）即可入手。

根據《中國報》和《巴士的報》報導，由於王男5年前做生意失敗後，積欠人民幣18萬元（約新台幣78萬元）無力償還，因此決定出賣祖傳的6本《康熙字典》，當時他找來故宮博物院研究員、國家文物鑑定委員前來鑑定後，後者在藏品鑑定書上表示「從圖片來看，保存得很完整，是中國第一部以字典命名的漢字辭典，有一定的收藏價值。」並估價字典價值為120萬元（約新台幣522萬元）。

▼ 山東男祖傳的6本康熙字典。（圖／翻攝自阿里巴巴司法拍賣平台）

▲▼山東男賣祖傳6本康熙字典。（圖／翻攝自阿里巴巴司法拍賣平台）

由於連續流標兩次，目前王男的祖傳字典在阿里巴巴司法拍賣平台上，從原本的80萬元（約新台幣348萬元）降價至64萬元，最新一期的拍賣從8月16日開始後，將於10月15日10時到期。法院也在平台上表示，不會負責物品的真偽和使用性能。截至1日下午，一共吸引7978人次觀賞，另有92人設置提醒，卻無人願意出價。

這起事件曝光後，許多網友懷疑字典的價格過高，根本不值得，甚至有網友加碼表示，「上海商務印書館光緒年間的石印本，品相好的《康熙字典》也只值幾千元人民幣而已。」

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