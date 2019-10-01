華聞快遞／大力發展「沙產業」！內蒙古阿拉善找到致富「新路」

▲中國圍繞健康產業重點領域關鍵環節實施10項重大工程。（圖／翻攝自中新網）

《內蒙古》：大力發展「沙產業」！內蒙古阿拉善找到致富「新路」

內蒙古自治區阿拉善盟委書記楊博29日在第二屆沙產業創新博覽會開幕式上表示，阿拉善盟通過發展沙產業，走出了一條沙漠增綠、產業增效、農牧民增收的良性發展之路。（中新網）

《雲南》：昆明直飛海防航線開通 中越再搭便捷空中通道

昆明直飛越南第三大城市海防定期航線30日正式首航，這是由瑞麗航空有限公司執飛的雲南首條飛往海防的獨飛定期航線。（中新社）

《北京》：圍繞健康產業重點領域關鍵環節 實施10項重大工程

大陸國家發展改革委29日公佈，大陸到2022年將圍繞健康產業重點領域和關鍵環節，實施優質醫療健康資源擴容工程等10項重大工程。（中新網）

《四川》：成都機場2019年「十一」假期預計迎送旅客113萬人次

據了解，成都雙流國際機場10月1日至7日計畫安排進出港航班7040架次，預計迎送旅客113萬人次，日均超過16萬人次，航班量和客流量較去年有4%左右的增長。（中新網）

▲成都機場2019年「十一」假期預計迎送旅客113萬人次。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：海南航空加大國慶假期運力投放 預計執行航班6420個

據了解，海南航空針對十一假期旅客出行時間集中、航班密集等特點，加強航班計畫規劃和管控，加大了運力投放，從9月30日至10月7日預計投放運力226架，執行HU航班超過6420班。（中新網）

《廣東》：廣州新增1萬個車牌指標 再度鬆綁為黃金周車市加料

廣州市日前又再度出手，新增1萬個車牌指標，通過進一步增加車牌指標促進汽車消費。（第一財經）

《四川》：2019四川國際航空航太展覽會在四川廣漢開幕

以「共舞藍天，融合發展」為主題的2019四川國際航空航太展覽會9月29日在四川廣漢開幕。展覽共有參加動靜態展示的飛機共60種機型120架，空客、ATR、中航工業、中國航發、四川航空、成都航空等航空航太知名企業紛紛亮相，還有6支國外一流特技飛行表演隊進行特技飛行表演。（中新網）

▼海南航空加大十一假期運力投放。（圖／翻攝自中新網）