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變換車道沒打方向燈「1分鐘遭檢舉2次噴6千」　法官認證：不是重複開單

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車,駕駛,開車（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲秦姓男子在國道開車時因變換車道遭舉發，一分鐘內噴了6千元。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／綜合報導

一名秦姓男子2019年1月在國道開車時，因2次變換車道未打方向燈而被檢舉。事後他收到了2張時間僅相隔一分鐘、原因相同的罰單，秦男認為遭重複開單，以一行為不二罰規定相悖為由，提起行政訴訟。法官審理後表示，因秦男兩次的犯錯地點不相同，故等同犯錯兩次，駁回其告訴。

據判決，秦男1月在行經國道南向28.4公里和29公里時，因沒有打方向燈及變換車道，全程遭後方車輛行車紀錄器錄影檢舉違規，在經舉發機關查證後被開了2張3000元（一共6000元）的罰單。

秦男在收到罰單後相當錯愕，他認為自己當時並沒有因違規行為而造成交通事故，也沒有造成後方車輛的行車安全，故警方應該勸諭而不是舉發，況且兩張罰單在事發後一個月才收到，不確定是否符合違規內7日檢舉的規定。對此，秦男也懷疑這是同位檢舉人以同隻影片檢舉2次，是否有重複開單之的疑慮，以及與一行為不二罰原則相悖。

法院審理後表示，變換車道打方向燈是為了讓用路人得以及時應變，保護雙方行車安全，本來就應該遵守的行為，因此不能以沒有造成事故為理由卸責；而經查證也指出，檢舉人是在三天內就檢舉的，舉發單位也在三個月內逕行舉發，一切皆符合規定。

至於有關「一行為不二罰」原則，道路交通管理處罰條例中已明確表示，車輛違規處罰屬於行政罰，數個行為違反同一規定，與一個行為違反數個規定是不同的。今天秦男分別在國道的28.4公里處、29公里處犯錯，就是兩個行為犯同一錯，須分別處罰，開罰2張3000元（一共6000元）的罰單沒有疑慮，駁回秦男告訴。

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