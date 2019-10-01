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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸企對「一帶一路」沿線國家投資超過1000億美元

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▲▼人民幣、英鎊。（圖／CFP）

▲大陸近年來積極向外投資。（示意圖／中新社）

《北京》陸企對「一帶一路」沿線國家投資累計超1000億美元

大陸近年來與「一帶一路」沿線國家雙向投資不斷深化。大陸商務部副部長錢克明29日表示，「目前，中國企業對沿線國家的投資累計已超過1000億美元，沿線國家對中國的投資也達到480億美元。」（中新社）

《北京》大陸軟件業今年前8年收入近4.5兆人民幣　中部地區增長明顯

大陸工業和信息化部30日發布的數據顯示，大陸軟件和訊息技術服務業在今年1月至8月完成業務收入4.49兆元（人民幣，下同），增長14.9%；其中，中部地區增長突出，增速超過25%。（中新社）

《廣東》華為助力巴西電信運營商測試5G技術

正在巴西里約熱內盧舉行的里約搖滾音樂節期間，提供無線網絡服務的巴西電信運營商Oi利用華為公司提供的手機，進行了5G相關技術測試。據悉，這是該公司首次在單日人流量近10萬的場合進行這項技術的測試。（中新社）

《山西》第六屆「中國特色農產品交易博覽會」開幕

第六屆「中國（山西）特色農產品交易博覽會」9月29日在山西省農產品國際交易中心（太谷）開幕。據悉，自2017年開始到2021年，山西省將在全省打造100個功能農產品品牌，此項活動截至目前已連續舉辦兩屆，共評選出了40個功能農產品品牌。（中新社）

▲華聞快遞／陸企對「一帶一路」沿線國家投資超過1000億美元（圖／中新社）

▲運城市展區內的萬榮三白瓜。（圖／中新社）

《廣東》三大運營商開啟預約　5G套餐有望下月開售

中國聯通9月30日宣布開啟5G套餐預約；此前，中國移動和中國電信也開啟了5G套餐的預約活動。據了解，有業內人士透露，三大運營商在5G套餐方面將「步調一致」，最快有望10月內上市開售。（中新社）

《西藏》西藏提前3個月完成2019年「藏電外送」目標

2019年西藏電網實現外送電量14億千瓦時，提前3個月完成全年目標任務，同時累計實現「藏電外送」電量44.45億千瓦時。大陸國網西藏電力有限公司相關負責人表示，西藏水資源理論蘊藏量居大陸首位，同時還是全球太陽能資源最豐富的地區之一。（中新社）

《北京》陸9月份製造業PMI回升至49.8%　整體景氣改善

大陸國家統計局9月30日發布數據顯示，大陸製造業9月份採購經理指數（PMI）為49.8%，比上月回升0.3個百分點，雖然仍處於榮枯線以下，但整體景氣較上月有所改善。（中新社）

《山西》山西以品牌強農　農博會招商引資簽約超300億

第六屆中國（山西）特色農產品交易博覽會9月29日在山西太谷開幕。此次農博會吸引全國各地多家農業企業赴會，截至目前，已達成合作項目119個，總投資額463.5億元，簽約額385.9億元。（中新社）

▼此次農博會重點推介了142個招商項目。（圖／中新社）

▲華聞快遞／陸企對「一帶一路」沿線國家投資超過1000億美元（圖／中新社）

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