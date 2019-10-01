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「國民黨正像駛向冰山鐵達尼」沈富雄：起碼2大老夢想2個位置

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▲▼吳敦義出席國民黨立法院實務研討會 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

前立委沈富雄25日在臉書放話要全力擦亮民眾黨的不分區立委名單，並說若能替民眾黨擦亮招牌的話就義無反顧，此番言論也引發各界關注沈富雄的未來動向。而沈富雄1日也表示，國民黨31位連署大老中起碼有兩位正處心積慮地夢想兩個位置「黨主席與立法院長」，而且不只於停在構想階段，甚至已經頻頻出手。

沈富雄1日在臉書發文，他提到自己超過一年的近身觀察及部分參與，做了如下淒厲的結論「政治是大壞蛋專屬的國營事業，政壇是披著羊皮外衣的豺狼們的殺戮戰場」。他認為，今天在政壇上能夠翻雲覆雨的政客，必須有本事製造大聲量，能夠製造大聲量的大抵是大壞蛋，小壞蛋只能製造小聲量，不足成大事，而好人不屑也沒有能力製造大聲量。所以，政治是大壞蛋們專屬的國營事業。

沈富雄說，國民黨目前正像駛向冰山的鐵達尼，最後100天不是全然無救，但卻「無人願意出手」，最令他震驚的是竟然是有人「正在盤算沉船後個人的出處」。31位大老的連署曾令鴻海創辦人郭台銘不爽，他卻認為郭台銘反應過度，因為他把大老們比喻成沉船前甲板上的弦樂團，必須拉弓到最後一刻。

「我錯了」沈富雄直言，這31人中起碼有兩位正處心積慮地夢想兩個位置「黨主席與立法院長」，而且不只於停在構想階段，甚至已經頻頻出手、吃相難看再加不堪，誰說覆巢之下無完卵，對他們來說，沉船不當一回事，個人名利才重要。

沈富雄指出，就短線而言，他為台灣感到悲哀，但就歷史長河而言，這些大壞蛋們的把戲何足掛齒，「我這個天生的大傻瓜也該放下了」。他也說，他的朋友告訴他，其實上面所說的，普羅大眾老早都已知道，「只有我這個大傻瓜是最後一個知道的」。

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