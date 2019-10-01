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請街友吃「洋芋片＋伏特加」遭拒　眼鏡女暴怒猛刺4刀：我要殺了你！

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▲▼殺害親密伴侶的婦女通常長期處於暴力環境之下，然而他們的聲音卻不被接受。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

▲36歲的桑德絲請遊民吃東西被拒絕，憤怒揮刀。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

記者吳美依／綜合外電報導

英國薩默塞特（Somerset）發生一起可怕的攻擊事件，36歲女子桑德絲（Briggette Saunders）想要請遊民吃東西，拿來洋芋片、伏特加等食物，被街友西金斯（Steven Higgins）二度拒絕後，竟當場暴怒，威脅要殺了對方，甚至拿著牛排刀猛刺4下，幸好遊民全都躲過。

She lunged at him with a steak knife when he turned down her offer of chips and vodka.

Metro 發佈於 2019年9月30日 星期一

根據檢察官豪爾斯（Julian Howells），桑德絲拿著洋芋片走過來，示意要請客，並說「像你這種人，不應該坐在現在這個地方。」她被婉拒、離開以後，又帶著一瓶伏特加和更多薯片回來。西金斯在維特羅斯超市（Waitrose）門口露宿，第二次說出「不用了，謝謝！」時，女子立刻變得激動，威脅殺人。

▲▼街友,長椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲西金斯露宿在超市門口時，遇見攻擊的女子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《都會報》報導，西金斯嚇了一大跳，找來警察協調，並轉達「妳的用意很好，但是不需要。」目擊者表示，桑德絲離開一陣子後，竟又帶著一把牛排刀回來，衝著街友大吼，「我要殺了你，你是警察！」並且猛揮4刀，幸好對方全部躲過，無人受傷。

據了解，桑德絲被逮捕時，自己的手也被利刃割傷，她在拘留中心甚至攻擊了另一名警察伊頓（Jennifer Eaton）。

《布里斯托爾郵報》報導，辯護律師拉希德（Farah Rashid）表示，被告患有精神疾病與身體殘疾。桑德絲27日現身布里斯托爾皇冠法院（Bristol Crown Court），坦承攻擊遊民，被判處10個月有期徒刑，緩刑1年，並且必須完成25天的心理復健治療。


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