勞動基金截至8月底獲利3322億元　創同期新高

▲勞動部基金運用局今（1）日公布今年截至8月底，收益數達3322億元，收益率為8.38%。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部基金運用局今（1）日公布今年截至8月底，勞動基金收益數達3322億元，收益率為8.38%，單月收益因受到股市修正影響，微幅增長77億5千萬元。勞動部基金運用局副局長劉麗茹表示，今年全球股市雖受到中美貿易戰、英國脫歐等影響均有小幅下跌，但因勞動基金運用局的多元佈局發揮作用，才能讓勞動基金不受影響反而逆勢成長。

勞動基金運用局表示，由於美國在8月初宣布9月開始將對部分中國大陸輸美商品調高關稅，並威脅擴大加徵，致使中美貿易戰升溫，這也掀起人民幣的重貶，導致衝擊全球金融市場投資信心，而歐洲則是受到製造業景氣放緩及全球貿易紛爭影響，經濟表現也顯得疲弱，在加上亞洲各國在面對全球貿易嚴峻情勢下，使得8月股市方面不論是MSCI全球股票、亞太股票、新興市場股票皆呈現下跌態勢。

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不過，勞動基金在面對全球金融市場風險升溫，已採取股票、債券及另類資產等多元分散資產配置策略，因此8月份的整體基金收益較7月份微幅增長了77億5千萬。其中社會大眾關切的勞保基金今年截至8月底收益數達627億元，收益率9.28%。另外。攸關個人投資專戶收益分配的新制勞退基金，收益數達1876億元，收益率為8.2%。