快訊／蔡英文1610抵達南方澳現場視察　中、彰行程急取消

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者呂欣玫／綜合報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生倒塌意外，造成至少20人受傷，另還有多名漁工受困。對此，總統蔡英文下午原定行程全改由副總統陳建仁代為出席，並預計於下午4點10分抵達南方澳跨海大橋事故現場。

宜蘭縣政府消防局通報指出，9點30分「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，3艘漁船遭壓毀，已送醫10人，其中6人重傷送往博愛醫院，4人輕傷2人送榮總蘇澳分院。此外，現場最新消息傳出，有5人下落不明，目前搜救人員正積極搶救中。

對此，內政部長徐國勇稍早已經抵達現場，並奉蔡英文指示，以人民搶救為第一優先，再來看後續的復原工作，「一個原則、救人第一」。

總統府也指出，蔡英文預計於16點10分抵達宜蘭南方澳跨海大橋事故現場，而下午的原定行程包括15點30分出席「國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮」、16點15分慰訪「百歲人瑞黃阿攀老先生」、17點10分慰訪「百歲人瑞陳施煌梅女士」，皆改由陳建仁代為出席。

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