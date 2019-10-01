亞馬遜無人商店Amazon Go再拓點！擬進駐機場和影城

▲Amazon Go擬進駐機場商店和電影院。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

外媒《CNBC》報導，根據知情人士透露，亞馬遜 Amazon Go 無人商店，正考慮進駐機場商店和電影院等零售通路，此舉將幫助亞馬遜擴大零售業務，降低對線上購物的依賴。相較於傳統零售商店，無人商店成本更低廉，發展速度也非常快。

亞馬遜一年多前推出了無人商店 Amazon Go，顧客在店裡使用信用卡或是用行動裝置掃描進店購物，不必排隊等結帳就能直接離開。

目前亞馬遜已經擁有 16 家無人商店，市場認為 Amazon Go 商店的推出，有助於亞馬遜與競爭對手建立合作關係，進一步推動亞馬遜業務。

一位知情人士說，亞馬遜一直在進行談判，將Amazon Go設備帶入OTG旗下的CIBO Express機場商店以及Cineworld的Regal電影院；另一名知情人士表示，亞馬遜也在考慮棒球場的特約攤位合作。

亞馬遜發言人表示，不會對謠言或猜測發表評論；OTG拒絕置評，Cineworld沒有立即回應。

彭博社去年報導，亞馬遜的目標是到2021年開設3000家Amazon Go商店，假如真的順利和Regal電影院及機場商店合作，要達成目標應該不是件太難的事。

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