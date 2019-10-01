南韓「東北亞最強F-15K」巡邏爭議領土　大秀新取得F-35戰機

▲南韓於國軍日大曬F-35A匿蹤戰機。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（1）日舉行國軍日活動（Armed Forces Day），總統文在寅表示，一架F-15K戰機在獨島（日本稱之為竹島）上空巡邏，完成任務過程中沒有任何問題。此外，該國還展示新取得的F-35戰機，可見總統試圖極力緩解外界憂心國防能力會削弱的疑慮。

《路透社》報導，今日時值南韓紀念國軍日，文在寅向軍方發表談話，「就在剛才，東北亞最強大的戰鬥轟炸機F-15K，在我們領土獨島上空完成巡邏任務後返回，沒有任何問題。」

南韓聲稱的獨島，日本則稱為竹島，雙方各自主張擁有其主權；文在寅此番談話可能加劇兩國原本就緊張的關係。另外，由於外界擔憂與北韓接觸的政策，會削弱國防能力，南韓還秀出新取得的F-35匿蹤戰機。

▲南韓軍方展示F-35A匿蹤戰機。（圖／路透）



日本上周發布年度國防白皮書，內容提及日方擁有爭議領土，引起南韓政府官員抗議。南韓外交部召見日本大使館駐首爾一名軍事官員，要求立刻撤回決定。

報導指出，南韓與日本陷入不斷惡化的外交與貿易爭端，根源起自二戰歷史，針對日方1910到1945年殖民朝鮮半島期間，雙方在強徵勞工所衍生的賠償問題上無法取得共識。

文在寅於大邱空軍基地紀念國軍日，今年交付的8架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35A戰機，有4架當場展出，另外40架則預計2021年前送達。他並未直接點名日本或南韓，而是強調現今的安全環境難以預測，需要實力與創新，「近期無人機攻擊中東地區，向世界表明我們將面臨的挑戰跟過往完全不同。」

▲南韓總統文在寅發表談話。（圖／路透）



針對結束北韓發展核武與導彈項目，文在寅對此表達支持，敦促北韓、美國盡快展開談判。不過他並未提及任何新時間或地點。

北韓已批評南韓採購武器、與美國聯合軍演的行為，代表毫不掩飾準備想要開戰，此舉使得北韓尋求開發新的短程導彈。

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