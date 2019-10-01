動物不是物品！60個動團提8大訴求替寵物請命　要總統參選人回應

▲動保團體召開「2020 立法委員選舉動物保護立法承諾」記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

10月4日世界動物日，動保團體今（1日）提前召開「2020 立法委員選舉動物保護立法承諾」記者會提出8大訴求，包括動保警察、動物人道救援法制化等，並喊話總統參選人正視民間訴求。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，2020 立委與總統選舉至今陷入永無止境的口水戰，連公共政策議題也無法理性思辯，10 月 4 日世界動物日前夕，由近60多個動團發起「2020 立法委員選舉動物保護立法承諾」，共8大訴求，包括支持「動物保護」入憲、動物非「物」，動物傷害慰撫金法制化、動物保護警察法制化、動物人道救援法制化、動物科學應用資訊公開與資源分享法制化、實驗動物獸醫專業養成法制化、畜禽魚類友善生產系統法制化和蔬食推廣法制化。

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▲動保團體提到，近年來動保事件層出不窮，每次都震撼社會大眾。（圖／何宗勳提供）

動保團體指出，承諾書第一階段向現任113位立委發出邀請函，最後獲民進黨、國民黨與時代力量三黨12位立委支持。 今天中華民國獸醫師公會全國聯合會、世界愛犬聯盟、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會及台灣動物保護法律研究協會籌備會等多個動保團體齊出席呼籲。

以上動保團體提到，近年來動保事件層出不窮，每次都震撼社會大眾，期待更多立委關心動物保護，全力支持所提出的8大訴求，其中如動物非「物」，動物傷害慰撫金法制化，也就是我國《民法》仍將動物定義為人的財產，也就是「物品」，但當動物遭受不法侵害，飼主即使蒙受極大情緒打擊，悲痛萬分，也無法對加害者要求慰撫金作為精神賠償。

▲▼多個動保團體一起提出訴求，希望各界重視動物權益。（圖／記者許展溢攝）

動物保護警察法制化部分，動保團體認為，無論是動物虐待，涉及婦女、老人、兒童或青少年的家庭或社會暴力，都屬對弱勢生命的施暴與侵犯，實務上，許多動物保護檢查工作也涉及強制處分權，包括搜索、逮捕、扣押相關令狀與權力，均 有賴專責動物保護警察執行。

另外，動保團體指出，不論是寵物、流浪動物、經濟動物、野生動物，跟人類一樣，在面臨重大天災時，也需要適當的救援防護措施保護牠們，因此動物人道救援應予法制化，包括資源的投入、整合、與共享，如國內外動物救援團體、民間場所的配合，動物的救援與遷移、緊急疏散地點的選定、緊急醫療救助的流程等多項。最後要求總統參選人要正視民間所提的訴求，在世界動物日前夕回應。