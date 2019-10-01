不讓他上頭等艙廁所！經濟艙男害飛機迫降　被捕全機熱情歡呼

▲男子因為廁所問題大鬧飛機。（圖／翻攝自instagram／mr.chernukhin）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一名男乘客因為想用頭等艙的廁所被拒，竟然就大鬧飛機，不但用言語侮辱空服人員，甚至還被其他乘客指控企圖闖進駕駛艙，最後導致航班緊急迫降，因威脅機組人員和飛機安全慘被逮捕。

事件上月26日發生在一班原訂從紐約飛往洛杉磯的411號航班上，座位在經濟艙的41歲男客柯里(Jwan Curry)飛行途中因為不滿廁所大排長龍，便想要跑去使用頭等艙廁所，結果遭到空服員攔阻就破口大罵，「你錯了，這裡廁所有7個人在等，而那裡的廁所是空的」、「你們寧願讓那裡廁所空著，也要8個人繼續在這邊等」、「他說他要打電話報警，天殺的趕快打啊」。

柯里在飛機上大鬧的畫面全被其他乘客給拍了下來，情緒愈來愈躁動的他，後來還威脅要對空服員以及整班飛機不利，飛機只好緊急於下午4點左右迫降在堪薩斯城(Kansas City)，飛機一抵達後就被警察人員給帶走，現場其他乘客見到這一幕還發出了熱烈歡呼聲，後來全機人員順利抵達洛杉磯國際機場。航空公司發言人表示，雖然有人指控柯里試圖闖進駕駛艙，不過他們沒有查到相關證據，認為應該主要是以言語威脅為主，目前已被關押至監獄中等待開庭。

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