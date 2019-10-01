屏東教育設計展「底家哦」　對可愛的小米精靈說故事

▲以「底家哦」為主題的屏東教育設計展，屏東市民生國小學生1日搶先體驗，展開一場趣味學習的蟲洞冒險。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

以「底家哦」為主題的屏東教育設計展，5日至20日於台灣設計展衛星展區屏東菸葉廠展出，屏東市民生國小學生1日搶先體驗，展開一場趣味學習的蟲洞冒險。

▲▼民生國小學童開蟲洞冒險。



教育設計展以閩南語「底家哦（tí jia o̍h）」為題，首創以在地教育為核心設計的展覽體驗，以天文探索、本位教材、海洋關懷三大內容為主軸，融合了視覺、聽覺與觸覺等感官體驗，策展團隊雜學校創辦人蘇仰志以沉浸式體驗和故事情境包裝設計，從展場感受屏東教育的核心精神「在這裡學習」的獨特價值。

｢可愛的小米精靈，可以對著它說故事」 原民文化中一項重要元素”小米”，以各種不同的樣貌，乘載族群百年歷史與文化精神傳承至今，部落長輩們對小米更懷存著極為深刻的情感。來到這裡可聆聽山神述說故事，也能對著小米精靈說悄悄話，留下自己的生活經驗，守護關於屏東的記憶。

墾丁國小每年由校長陳明輝與老師簡榮凱發起，帶領同學們以自行車環恆春半島，清理沿線的海洋廢棄物。透過環島淨灘任務，除了讓學生們認識家鄉的土地，也學習守護海洋環境。因此，展場中設計讓小朋友騎乘學步車，在指定的時間內撿拾海洋上的寶特瓶，鼓勵孩童重新看見自己擁有的獨特性與躍向未來的潛力。

其中「底家哦」的故事主角「太空怪物」更會不定時出現在會場中，邀請民眾進場一探究竟。展覽時間從10月5日至20日每日上午10時至下午5時30分(5時過後不再開放入場)。