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第三方鑑價+實際戶數計價　化解有線電視斷訊爭議

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▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲東森電視在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）

記者陳世昌／台北報導

東森幼幼台、緯來育樂台10月1日零時無預警的對台北「北都」有線系統斷訊，在NCC強力協調下，中斷11小時後即復播，將待2日雙方協調會後再決定是否斷訊。有澤法律事務所方瑋晨律師指出，此次斷訊的風波，並不是針對「單價」的問題，而是「計價戶數」的問題，他建議，長遠之計的解決之道應該回歸《有線廣播電視法》第36條第2項規定，以主管機關公布的實際戶數定價進行計算，不要再有「戶數打折」以及「MG」的特別作法。

大享、浩鳴、優視三家頻道代理商，因2018年頻道授權費爭議，8月向新設有線電視系統「北都」、「全國」發出下架同意書，要求9月1日停止授權並下架22頻道，後經NCC調處，延長協調期到9月底，「全國」之後又再延期1個月到10月底，「北都」則運氣不佳，在30日最後的協調會碰上颱風來襲，協調會改到10月2日。不料「北都」在10月1日突遭斷訊2頻道。

方瑋晨律師表示，本次的頻道（例如緯來、東森等），都是全國知名的強勢頻道，大概都有一致性的定價，因此爭議點不是單價，而是戶數。因為「頻道代理商」主張要有MG10（最低計價戶數10%），但是「新進系統業者」北都則主張比照既有系統業者，無須有MG限制，而是要以「實際收視戶數」並計「戶數折扣」計算。公平會對此曾經認為MG15違反公平法，對三大頻道代理商開罰。但MG10是否合理，公平會與通傳會均未再表示意見。

▲▼ 北都有線電視在官網公告斷訊事件處理（圖／翻攝北都官網）
▲北都有線電視在官網公告斷訊事件處理（圖／翻攝北都官網）

方瑋晨指出，本件並非是單純的「系統—頻道」間授權費用爭議糾紛，頻道代理商是本案件關鍵的腳色。甚至目前也有人批評部分系統業者利用頻道代理商進行不公平競爭的問題。這個狀況需要主管機關調查認定。但是《有線廣播電視法》並未規範到頻道代理商，NCC對本案的不公平競爭比較力有未逮，應由公平會進行調查。

對於近來頻繁出現的有線電視授權費爭議風波，方瑋晨建議，未來如果涉及「系統—頻道」有關授權「單價」這種費用計算類型的問題，可以採取仲裁、第三方鑑定價格的方式進行處理。

另一方面，無論新或舊系統業者，有關「計價戶數」的問題，應該回歸有線廣播電視法第36條第2項規定，以主管機關公布的實際戶數定價進行計算，不要再有「戶數打折」以及「MG」的特別作法，這樣應該可以解決頻道業者長期短收授權費用以及排擠新進系統業者不公平競爭的問題。

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