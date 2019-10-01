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證交所赴美國矽谷招商　吸引60家當地台商參與

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▲▼ 證交所赴美國矽谷招商。左起為中國信託證券總經理林明杉、工研院產科國際所研究總監楊瑞臨、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟、臺灣證券交易所總經理簡立忠及資誠聯合會計師事務所審計部營運長梁華玲。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 證交所赴美國矽谷招商，左起為中國信託證券總經理林明杉、工研院產科國際所研究總監楊瑞臨、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟、臺灣證券交易所總經理簡立忠，及資誠聯合會計師事務所審計部營運長梁華玲。（圖／證交所提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

為增進美國公司對臺灣資本市場的瞭解，並促進雙方交流，證交所與矽谷美華科技商會（SVCACA）、資誠聯合會計師事務所及中國信託證券合作，於今年9月27日在高科技產業聚集之矽谷共同舉辦「前進臺灣資本市場說明會」（Tapping the Capital Market in Taiwan），以推動美國公司來臺上市，擴大臺灣資本市場規模，說明會更吸引當地約60家臺商參與。

證交所表示，本次招商由總經理簡立忠帶隊，透過證交所與中介機構之解說及意見交流，讓當地公司更瞭解臺灣資本市場之優勢。簡立忠表示，臺灣雖然不大但臺商逐鹿全球，海外臺商在80年代外移潮之後，經過了二、三十年的努力，近年來營運已逐漸開花結果，此時政府推動海外臺商回臺第一上市（以下簡稱KY股），是讓海外臺商對政府最有感的政策之一，而在證交所近年積極對外招商及努力拓展案源的影響下，KY股的整體市值已達新臺幣約1兆元左右之規模，可見臺商全球走透透，並將其勤奮、努力的企業精神於世界各地發掦光大。

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此外，上市對企業而言，是一個產業升級及轉型的契機，故在股權組織架構重組時，許多回臺上市的KY公司會基於企業升級、轉型及永續發展的考量，於發展自身企業的同時，再將其經營成果連結回臺灣，例如朝向工業4.0、智能製造、產品加值或發展品牌通路等，並會在臺灣投資設立子公司或分公司以擴大營運規模、組織研發團隊、設立接單中心及營運總部等，因此KY股亦創造海外臺商與臺灣的連結（Taiwan Link）。

▲▼ 證交所赴美國矽谷招商。左起中國信託證券總經理林明杉、臺灣證券交易所總經理簡立忠及資誠聯合會計師事務所審計部營運長梁華玲。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 左起為中國信託證券總經理林明杉、證交所總經理簡立忠、資誠聯合會計師事務所審計部營運長梁華玲。（圖／證交所提供）

證交所表示，臺灣證券交易所今年已前往中國大陸、馬來西亞、泰國、日本、越南及柬埔寨等地，辦理多場招商說明會，以推動外國企業回臺上市。目前證交所推動外國企業來臺上市的業務主軸，包含推動東協企業及爭取美國優質公司來臺上市等， 故本次赴科技產業雲集之美國矽谷推動於美國市場深耕已久之臺商企業回臺上市。經統計，目前已有貿聯BizLink等5家營運地在美國的外國企業在臺上市掛牌，臺灣資本市場確為相當適合美國中小型公司（SMEs）上市籌資的平台。

簡立忠亦表示，目前臺灣資本市場涵蓋產業多元、產業聚落完整，本(2019)年截至目前為止，全體外國第一上市公司總計有75家，平均本益比為15.38倍，成交值週轉率為115.02%，交易活絡程度遠超過整體市場及鄰近市場表現；除此之外，外國上市公司所屬產業亦相當多元，包含IC設計、工具機、汽車零組件及民生消費品等產業。綜合臺灣資本市場吸引外國公司加入的特點，包含臺灣資本市場交易活絡、流動性佳，籌資及再籌資順暢，幫助企業籌集資金、協助企業永續成長，輔以上市法規健全、審查內容明確、審查流程透明且快速、上市費用合理，加上政經環境穩定，皆吸引外國公司加入臺灣資本市場。

▲▼ 證交所赴美國矽谷招商。臺灣證券交易所總經理簡立忠。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 「前進臺灣資本市場說明會」現場實況，吸引約60家當地臺商企業參加。（圖／證交所提供）

本次拜訪企業產業類別多元，橫跨生技醫療、IC設計、電子製造、民生消費品、飯店業、餐飲業及資訊軟體等產業，均為相當優質且具競爭力的美國公司。雖然美國當地的紐約證交所及那斯達克交易所在世界交易所聯合會的市值排名分別為第1及第2，惟該二市場較適合大型企業上市，市值太小的中小型企業掛牌後能見度較低，而臺灣證券交易所之市值排名為16，相對適合美國中、小型企業上市籌資，尤其臺商人親、土親，回臺上市不僅可以壯大臺灣資本市場，亦可協助企業永續成長。

本次招商與矽谷美華科技商會（SVCACA）洽談後，瞭解當地科技產業主要關心的議題除企業來臺上市之外、尚有當地銀行融資及與臺灣人才及技術合作等議題，故本次更邀請工研院及當地金融機構共同合作，除鼓勵當地企業來臺申請上市，透過資本市場力量協助臺商企業成長及永續發展，並期能帶動當地企業與臺灣產業技術及人才合作之契機。宣導會提供第一手臺灣資本市場動態，期望未來臺灣證券交易所能為大家服務。

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