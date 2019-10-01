快訊／蔡英文口誤稱油罐車害橋塌　蘇貞昌緩頰：第一時間資訊傳遞有誤

記者楊蕓／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，總統蔡英文受訪時口誤稱「油罐車失火造成大橋斷裂」，引發熱議，行政院長蘇貞昌在立法院備詢時替蔡英文緩頰，解釋是第一時間消息混亂，可能給總統的消息跟現場有出入，但總統都是第一時間關心。

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前至少造成6人重傷、4人輕傷，另有5人下落不明。蔡英文接受聯訪時卻脫口說出「油罐車失火造成大橋斷裂」，引起網友熱議。

陳怡潔質詢時提出質疑，蔡英文最近口誤連連，先是說指導教授過世，今天又把橋塌推給油罐車，蘇貞昌則緩頰，講蔡英文推卸給誰這是不對的，他強調，第一時間消息都會很亂，可能給總統的消息跟現場不同，例如第一時間說救出7人，事實上是10人，一開始以為兩船被壓，後來說是3艘船，但總統都是第一時間關心。

▼立委陳怡潔。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，陳怡潔也詢問南方澳大橋坍塌初判跟米塔颱風有無關係？蘇貞昌表示，目前現場搜救是首要任務，已經救出10個人，預估還有6人在水下，國防部仍在搶救中，接下來要趕快讓漁船順利出入，再來是查明坍塌原因，若有相關責任一定追究。

陳怡潔提到，網路上有人說現在執政的是國民黨籍縣長林姿妙，但這座橋當初是前縣長游錫坤發包的、劉守成任內完工，建築工法也是全世界僅兩座之一，認為應追究工法是否設計不當或偷工減料，她也現場要求蘇貞昌承諾，後續追究責任不會徇私包庇。

蘇貞昌回應，不管當年地方、中央是誰執政，現在應查明大橋為何坍塌，不會管執政的是誰，並當場保證不會包庇。

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▼南方澳跨海大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

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