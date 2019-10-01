廢印花稅砍50億！北市議員促「補貼入法」　怒轟：中央跳票多少政見

▲財政建設委員會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

行政院拍板廢止印花稅，台北市一年將少掉近50億，最受衝擊。行政院長蘇貞昌承諾地方的財源，將由中央政府補貼，不過台北市議員1日指出，補貼方式若沒入法恐沒有保障，「記者會院長講的話就算數？中央跳票多少政見？」在財政建設委員會提案要求稅損補貼明文入法。

議員李明賢提案指出，行政院廢除印花稅，北市去年印花稅收入將近50億，將對北市造成衝擊，政院稱將用統籌分配款彌補，但是不符合財政紀律法，財源沒有明確就沒有具體保證，停徵印花稅稅損補貼應明文入法，對台北相關建設才有保障。

議員陳炳甫則表示，「要對財政局予以斥責」，他要求財政局對中央函釋，中央砍印花稅，損失的卻是地方，究竟符不符合財政紀律法第五條？「現在柯P政府到底是民進黨政府還是什麼，拍馬屁拍成這樣」，竟回函說行政院長談話、財政部開記者會表示會把財源補足，所以不需要去問，「這不是瀆職嗎？」陳炳甫痛批，記者會院長講的話就算數？中央跳票多少政見？柯文哲跳票多少政見？跳票之後就算了嗎？

議員王鴻薇強調，這個案子當然要明文保證，地方每一次在選舉，就發生中央政策買票，買單的是地方，中央記者會沒有什麼了不起的法律效力，中央說法是會補足稅損，但印花稅是機會稅，多則50億、少則40億，補助要用平均值嗎？還是從低或從高？沒有任何保障，地方不能逆來順受。

財政局長陳家蓁回應，針對中央廢止印花稅，是否一財政紀律法指名財源，9月25日已經去函財政部要求函釋，至於議員提案希望可以入法部分，當然希望入法比較可以保障，但實務怎麼運作要與中央討論。

副局長游適銘表示，9月18日財政部邀集個地方政府討論財源，當時有向中央表達第一個要補足，且補足方式要取最高值，並考慮經濟成長率，中央稱不用擔心，主計總處一年歲出2兆多會有空間，至於從哪邊補，會密切關注。