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中經院公布9月PMI　中止連續4個月緊縮

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▲▼中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

▲中經院院長陳思寬。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中經院今（1）日公布9月份採購經理人指數（PMI），經過季調後中斷連續4個月的緊縮，指數續揚1.8個百分點，轉為持平；新增訂單指數也中斷連續4個月緊縮，上升3.1個百分點來到52%；生產數量指數上升0.2個百分點至51.9%，已連續3個月擴張；其中6大產業PMI中的「電子暨光學產業」擴張速度最快，對此中經院院長陳思寬表示，主要受廠商回補訂單、轉單效應、加上新機上市、5G題材發酵，推升佔PMI權重近半的「電子暨光學產業」上升2.7個百分點至55.8%。

從數據上來看，9月份6大產業PMI中，三大產業回報PMI依擴張速度分別為，電子暨光學產業（55.8%）、交通工具產業（51.9%）、化學暨生技醫療產業（50.5%）。3大產業回報緊縮，電子暨機械設備產業（39.3%）、基礎原物料產業（42.5%）、食品暨紡織產業（45.2%）。

請繼續往下閱讀...

陳思寬表示，9月「電子暨光學產業」中，新增訂單指數、生產數量均上升至60%左右水準，其中工業用電子業者表示，受不確定性下降，廠商回補庫存，均讓客戶存貨水準回復；消費性電子產業則受美中、日韓貿易戰轉單效應，加上中國拉長庫存建立時間，但廠商也憂心轉單效應帶來的拉貨現象能否持續仍有待觀察。

至於非製造業經理人指數（NMI）已連續六個月呈現擴張，8月指數回跌1.8至53.1。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升。

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