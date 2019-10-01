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京華城收攤10／1啟動「出清拍賣」　萬件商品1.3折起

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▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城2019周年慶邁入最後一天，出清特賣緊接登場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

京華城9月底標售成功，確定年底將重新拆除，購物中心也已確定營業到11月底止，今（10／1）表示即日起開始「收攤出清大拍賣」，為期2個月的時間以一件不留的氣勢，推出萬件商品1.3折起出清。並在10／10起加碼「感謝慶」滿額回饋，民眾上傳與京華城在不同年紀合照的2張照片，公開於個人FB，有機會抽小米手環4。

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城11月底正式收攤，即起推清倉拍賣。

京華城確定11月底正式收攤，出清特賣舉行在即，預計即日起開始至11月底止，超過萬件商品讓民眾搶便宜，此外並在10／10起加碼展開感謝慶，在10／10~10／13、10／19~10／20、10／26~10／27期間推出限定滿額回饋，刷京華卡單筆滿2,000元，送200元抵用券，不限卡友單筆滿2,000送120元抵用券。

10／10~10／13刷京華卡當日累積30,000元，贈日本麗克特Home Coffee Stand 經典咖啡機，限量25份；10／10~10／31刷京華卡單筆2,500元贈，愛佳寶時尚高科技不銹鋼刀2件組，限量500份、持Living Card＋單筆1,000元贈2019台灣國際茶酒咖啡展門票2張，限量1000份。

京華城10／10至10月底，上傳與京華城在不同年紀合照的2張照片，並公開於個人FB，並留言「#京華城陪伴我一起長大」，可抽小米手環4獎品。

▲▼小米手環4。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米手環4。（圖／記者邱倢芯攝）

而最後的18周年慶才結束促銷，即起出清特買便接著登場，京華城表示，內部廠商延續周年慶優惠，甚至有些再加碼，即起以出清特賣價回饋，萬件商品促銷價1.3折起。

封館拍賣商品包括流行女裝0918、Pink，童裝open for kids、CROCIDIIE junior、諾貝達、精典泰迪…，寢飾舒夢、寢室物語、精工坊等，特價2折起。另有運動休閒鞋及童鞋特賣會，其中STAU義大利手工鞋原價7,380元，特價990元，折扣下殺到1.3折。

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