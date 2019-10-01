　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港10.1多區遊行！　4人持有「五大訴求　缺一不可」橫幅被捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港10.1遊行於銅鑼灣起步。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港10.1遊行於銅鑼灣起步。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭、黃彥傑／香港─台北報導

民陣原定今（1）日舉行遊行，但獲警方發反對通知書後取消，之後工黨李卓人、民主黨何俊仁、社民連梁國雄及民陣副召集人陳皓桓改以個人名義發起港島區「個人遊」；另外網友也發起全港多區示威活動。

綜合港媒報導，在民陣原定遊行的起點銅鑼灣東角道，仍有大批戴著口罩的黑衣示威者前來，並且在下午1時許提前起步，沿著軒尼詩道一路走到終點中環，沿途高叫「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號，現場有人揮舞各國國旗，並有人灑紙錢。壹傳媒創辦人黎智英也現身人群中。

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1銅鑼灣遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

社民連主席吳文裹表示，4名成員於前往銅鑼灣途中，車輛被警方扣查，期間警方發現車內有一條「五大訴求，缺一不可」橫額，4人被警方拘捕，並帶往油麻地警署。

目前灣仔入境事務大樓天橋往灣仔站方向已封鎖，大批防暴在內戒備。在中聯辦對岀橋底位置，警方也部署了1號和3號水炮車，另有兩輛「銳武」裝甲車戒備，干諾道西向行車天橋也有一架衝鋒車停泊。

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

因應今日的公民活動，目前最少有30間大型商場，宣佈暫停營業，當中以新鴻基地產旗下商場、及港鐵商場為主。此外港鐵今日再宣佈，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車也不停車站，共11個車站。

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
「現主時」成絕響！連千毅精品公司「自拆招牌」宣布解散
26張發票嗨中4張！幸運女4600元爽入袋　曝「中獎小撇步」
敲窗還有反應！南方澳3漁船5人待救　「飄瓦斯味」搜救人員被迫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港10.1多區遊行！　4人持有「五大訴求　缺一不可」橫幅被捕

10歲童「時速飆120公里」上高速公路　誇張母拍影炫耀：老司機

上海再逮6名台灣分析師　新增3人遭羈押傳1人潛逃回台

影／「電音三太子」現身十一遊行　台灣花車秀「祖國和平統一」

中颱米塔遠離台灣！上海開始降暴雨打雷　溫州關閉全市景區

十一閱兵首次出現「女將軍」！首位女飛行師長露真容　1人背景神秘

回應習建政70周年講話　陸委會：中華民國屹立不搖108年

十一閱兵「4款洲際導彈」大比較　「制美利器」東風-41最威

江胡習「三代同堂」　建政70週年大會塑「習核心」

高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

香港10.1多區遊行！　4人持有「五大訴求　缺一不可」橫幅被捕

10歲童「時速飆120公里」上高速公路　誇張母拍影炫耀：老司機

上海再逮6名台灣分析師　新增3人遭羈押傳1人潛逃回台

影／「電音三太子」現身十一遊行　台灣花車秀「祖國和平統一」

中颱米塔遠離台灣！上海開始降暴雨打雷　溫州關閉全市景區

十一閱兵首次出現「女將軍」！首位女飛行師長露真容　1人背景神秘

回應習建政70周年講話　陸委會：中華民國屹立不搖108年

十一閱兵「4款洲際導彈」大比較　「制美利器」東風-41最威

江胡習「三代同堂」　建政70週年大會塑「習核心」

高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」

肉嫩、醬汁鹹香！嘉義超夯雞肉飯　還有料多下水湯只要20元

斷橋災難…船艇機具大出動　救援人力逾400人！統計表一覽

Skoda車98加200！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　邊緣駕駛：以為買到歐洲車

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

蘋果Mac Pro留美製造　但重要零組件關稅豁免未准　

巴黎時裝周／古力娜扎「花朵裝」看Alexander McQueen　凱亞葛柏一天趕三場

友邦海地陷混亂「總統涉貪神隱」　反對派上街：人民開除了他

這！就是美女／聲林2蝶香下衣失蹤長腿乍現　什麼竟然才17歲.....

動物不是物品！60個動團提8大訴求替寵物請命　要總統參選人回應

65.9萬起！中華Zinger商旅車增添SCC安全配備、標配雙安

大陸熱門新聞

中共建政70周年大會登場！習近..

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

歷屆最大規模十一閱兵！　1.5..

26歲女神級正妹直播爆紅

港警：示威者行為與恐怖主義愈行..

離家出走！辣妻次日哭訴：被性侵..

路透：駐港解放軍翻倍至1.2萬..

制美利器　十一閱兵緊盯「東風-..

任內首場「國慶閱兵」 習近平的..

陸委會：九二共識已和一國兩制綁..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

陸再逮台分析師　羈押數增至6人

十一閱兵 聚焦「國產現役主戰裝..

十一閱兵首次出現「女將軍」！

更多熱門

相關新聞

何韻詩遭潑漆　7人落網後全否認

29日有2名男子涉嫌對香港反送中藝人何韻詩潑灑紅漆，此舉引發社會譁然，而警政署也隨即與北市警局聯手再逮7名嫌犯到案，除了坦承有參加集會遊行之外，但對於案情均坦承不知情。

港警929遊行共捕146人「最小12歲」

香港網民今早發起「黑氣球活動」

港警：示威者行為與恐怖主義愈行愈近

旺角警署外舉橙旗！港鐵「3站」1日暫停開放

關鍵字：

反送中逃犯條例銅鑼灣遊行粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面