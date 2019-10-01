香港10.1多區遊行！　4人持有「五大訴求　缺一不可」橫幅被捕

▲香港10.1遊行於銅鑼灣起步。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭、黃彥傑／香港─台北報導

民陣原定今（1）日舉行遊行，但獲警方發反對通知書後取消，之後工黨李卓人、民主黨何俊仁、社民連梁國雄及民陣副召集人陳皓桓改以個人名義發起港島區「個人遊」；另外網友也發起全港多區示威活動。

綜合港媒報導，在民陣原定遊行的起點銅鑼灣東角道，仍有大批戴著口罩的黑衣示威者前來，並且在下午1時許提前起步，沿著軒尼詩道一路走到終點中環，沿途高叫「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號，現場有人揮舞各國國旗，並有人灑紙錢。壹傳媒創辦人黎智英也現身人群中。

▲香港10.1銅鑼灣遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

社民連主席吳文裹表示，4名成員於前往銅鑼灣途中，車輛被警方扣查，期間警方發現車內有一條「五大訴求，缺一不可」橫額，4人被警方拘捕，並帶往油麻地警署。

目前灣仔入境事務大樓天橋往灣仔站方向已封鎖，大批防暴在內戒備。在中聯辦對岀橋底位置，警方也部署了1號和3號水炮車，另有兩輛「銳武」裝甲車戒備，干諾道西向行車天橋也有一架衝鋒車停泊。

因應今日的公民活動，目前最少有30間大型商場，宣佈暫停營業，當中以新鴻基地產旗下商場、及港鐵商場為主。此外港鐵今日再宣佈，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車也不停車站，共11個車站。

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