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小摩估iPhone 11 Q4銷售　多300萬支 預期蘋果股價漲超20％

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▲摩根大通在周一調高蘋果（Apple）股價預期。（圖／路透）

▲摩根大通在周一調高蘋果（Apple）股價預期。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

摩根大通（J.P. Morgan）在周一調高蘋果（Apple）股價預期，由於iPhone 11系列銷售強勁，預期股價能再上揚21％。

摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）表示，儘管考量到2019年蘋果產品已離開銷售週期的高峰，不過鑒於iPhone的市場需求擴大以及投資者的高昂情緒，這些皆會推高蘋果股價。

請繼續往下閱讀...

據《CNBC》報導，摩根大通將蘋果目標股價從每股243美元（新台幣7,064元）調升至美股265美元（新台幣8,293元），並將蘋果股票評級為「增持」等級。

此外，摩根大通預期，本季度iPhone銷量將比此前預期多1百萬支，今年日曆年最後一季iPhone銷量將比預期增加3百萬支。

查特吉表示，摩根大通不僅提高2019年的出貨預期，考量到明年9月支援5G的iPhone將越來越多，所以同時也調高2020年、2021年的出貨預期。即使現今智慧型手機市場已漸趨成熟，這些利多也能帶動投資人對於收益成長的信心。

摩根大通預期，2020年支援5G的iPhone銷售量將達到1.98億支，2021年時預期銷量將達2億支。

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