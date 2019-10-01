19女被囚逼與員工發生關係！西非破獲「嬰兒工廠」...一個賣6萬

▲奈及利亞的警方救出19位遭囚禁的年輕女子。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在奈及利亞有不少販嬰集團偽裝成社福機構，誘騙一些未婚懷孕的女子到機構待產，甚至有年輕女孩遭綁架被迫懷孕生下嬰兒，而這些剛出生的小寶寶會被販嬰集團以2000多美金（約台幣6萬）的價格售出。

綜合外媒報導，在非洲奈及利亞未婚懷孕的女性會遭到他人的異樣眼光、甚至是被家人逐出家門，由於地下嬰兒工廠會提供孕婦吃住及醫療，甚至以男嬰507美金（約為台幣15000元）、女嬰406美金（約為台幣12000元）來收購嬰兒，因此不少女性會選擇投奔、或是將孩子賣給嬰兒工廠。不過許多未婚懷孕的女性投奔後，卻被當成生孩子的機器，胎兒還未出生就被標上價碼；甚至為了生小孩，還有年輕女性慘被囚禁，被逼與員工發生關係。

▲這些年輕的準媽媽大多是被騙來「嬰兒工廠」的。（圖／路透）

奈及利亞警方昨（9月30日）於拉各斯（Lagos）破獲一處「嬰兒工廠」，救出19位年齡落在15歲至28歲的婦女及4名孩童，他們全都是懷孕的準媽媽，卻被嫌疑犯關在該地的四個不同地點。犯案集團以強暴方式逼迫婦女懷孕生子，等到她們分娩後，就將小嬰兒賣出，並依照性別有不同定價，女嬰是30萬奈拉（約新台幣2萬6千元），男嬰則可賣得50萬奈拉（約新台幣4萬3千元）。

當地警方發言人巴拉•埃爾卡納（Bala Elkana）透露，這些年輕的婦女分為兩種，其一是自願來的，但「大多數的人則是受騙於家政公司提供的工作機會，並被迫留了下來。」這些婦女不但慘遭強暴，所有的一舉一動還都被監視著。

埃爾卡納也證實，兩名嫌疑犯已被逮捕，調查人員目前正在積極尋找此案的主要嫌疑人。他補充，嫌疑犯分別是40歲的Happiness Ukwuoma和54歲的Sherifat Ipeya，兩人都是當地的原住民，且未受正規的醫學訓練；至於主要嫌疑人則是育有5個孩子的母親奧盧奇（Oluchi）夫人。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下