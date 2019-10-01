台積電領頭大漲！台股收盤漲逾百點　蓄勢再戰萬一關卡

▲ 台股今日收盤漲逾百點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台積電今（1）日受到利多消息影響大漲，激勵台股再度攻高。加權指數盤中即漲逾百點，收盤上漲137.97點，收在10967.65點、漲幅1.27%，成交量1,456.37億元。

台積電（2330）盤前發布對晶圓代工二哥格羅方德（GlobalFoundries）提告消息，開盤即以歷史新高273元開出，隨著7奈米營收比重可望再創新高、外資持續看好半導體產業等利多消息影響，股價一路向上大漲，收盤股價上漲8元、漲幅2.94%，以280元作收，市值達到7.26兆元。

請繼續往下閱讀...

另外，股王大立光（2330）今日也強勢上漲1.91%、以4535元作收；鴻海（2317）表現則相對疲弱，下跌0.82%、以72.6元作收。

在半導體類股部分，光罩（2338）上漲5.13%、南茂（8150）上漲4.44%，聯詠（3034）、南亞科（2408）、致新（8081）、矽格（6257）都有3%以上漲幅；表現較弱個股包含統懋（2434）下跌8.33%，迅杰（6243）、世芯-KY（3661）下跌逾4%、易華電（6552）亦下跌2.02%。

中華民國投信投顧公會理事長張錫認為，台股第四季表現不會太差，在台積電基本面佳，5G、AI等也都需要台積電製程加持情形下，加上負利率時代累季配息的公司發展很好，有台積電撐著盤、台股感覺不會太差；此外，蘋果新機銷售佳、5G也在持續推動，整個題材沒有太多改變，並看好台股很有機會再創新高。

張錫說明，目前台灣資金很多、很寬鬆，在基本面上也是亞洲表現最好，加上台商回流的條例，對台灣投資環境相當有利，再加上殖利率也高，滿值得投資。除了科技產業之外，因台灣GDP持續往上升，代表其他很多行業也都表現相當不錯，第四季預期由半導體、5G、配息率高的公司帶動台股發展，張錫並認為，台股很快就能突破盤整區。

但張錫也提醒，在中美貿易戰壟罩下，目前投資人也必須更小心選股，雖台灣整體來說為貿易戰受惠者，但每個公司情況都不一樣，也有可能受到衝擊。因此個股表現可能與大盤不一定相連結，很大的投資風險在於指數看對、個股選錯，因此建議買基金或買ETF等投資較為保險。