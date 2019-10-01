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「聽我說說畫」2019伊甸智青創作展　台史博助圓夢

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▲伊甸身障青年沈冠翰，透過觸摸的方式，用紙膠帶創作自己的自畫像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲伊甸身障青年沈冠翰，透過觸摸的方式，用紙膠帶創作自己的自畫像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

伊甸基金會10月1日起至月底與國立台灣歷史博物館，共同推出『「聽我說說畫，我有一個夢」2019伊甸智青創作展』，台史博以推動文化平權為核心，支持智青參與文化活動，並在此次以實際行動支持智青策展，展覽透過多元媒材應用，呈現智青們獨特的內心世界及想要表達的想法，並由智青為現場來賓進行導覽。

這次展覽共有「請看我」、「我有一個夢」與「台史博陪我圓夢」3個單元。「請看我」是智青透過各種媒材，創作出自我認知的我，其中更包含全盲的心智障礙青年，用觸摸的方式創作出「我的樣子」；「我有一個夢」述說著智青的內心世界，心智障礙者與大家都一樣擁有夢想，想要實現夢想，但由於認知、表達上的困難，難以說出自己的夢想，透過創作努力地表達我有一個夢，也希望有您的傾聽。1日的開展伊甸智青們在現場為參觀者解說導覽。

此外，為讓身心障礙青年更進一步實踐自己的夢想，伊甸基金會於11月2日於台南文化中心更盛大舉辦一場「第六屆無障礙生活節」公益園遊會，現場由智青們擔任小小老闆，與民眾互動做生意，一圓開店老闆夢。

▲伊甸身障青年沈冠翰，透過觸摸的方式，用紙膠帶創作自己的自畫像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲伊甸智青創作展「聽我說說畫，我有一個夢」，超過30幅作品於台史博館展出。

創作智青們說：「很多時候，很多人可能覺得我甚麼都不懂。但是，我也有我自己的想法，我想說說話，我也想聊聊心事，我也有夢想想要實現，你願不願意聽一聽呢？」，於是，萌發了聽我說說「畫」的構想，在創作期間和同儕、社工、教保員老師腦力激盪，希望可以把智青最真實誠摯的想法透過作品表達出來。

台史博林崇熙館長表示，博物館的工作，是跟大家、是跟社會一起來完成的。台史博實踐「大家的博物館」理念，讓多元文化和社群都可以在博物館相見，讓偏鄉弱勢和身心障礙群體都能在博物館找到一個可以展現自己的舞臺。

伊甸基金會台南區區長表示，在台灣身心障礙者已超過110萬人，為了幫助身障青年可以自立生活，伊甸提供日間照顧、就業支持、輔具資源等相關服務，培養心智障礙者生活能力、減輕家屬的照顧負擔，希望透過大家的鼓勵，支持心智障礙者參與社會，讓智青的努力都可以被看見！

即日起至10月31日除了於史博館展出「聽我說說畫，我有一個夢」，於台史博展示教育大樓一樓兒童廳展出，展覽期間並規劃由智青進行導覽活動，次月2日伊甸基金會更於台南市文化中心更舉辦「無障礙生活節」公益園遊會，現場由智青擔任攤位老闆，歡迎民眾到場支持身障青年圓夢計畫。

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