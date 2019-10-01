受刑人筷子狂刺「直插後腦杓」　獄友重傷崩潰：希望他與世隔絕…

▲台東泰源技訓所一名許姓受刑人趁同房獄友阿明（化名）在看資料時，突然拿筷子瘋狂攻擊其頭部。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台東報導

矯正署台東泰源技訓所一名已被判無期徒刑的許姓受刑人，趁同房獄友阿明（化名）看資料時，從背後拿筷子瘋狂攻擊其頭部，用力將筷子插入後腦杓，造成阿明頭皮穿刺撕裂傷，縫好幾針。事後，許男自稱罹患精神病無法自控，企圖減刑脫責，台東地方法院審結，依殺人未遂判處許男8年有期徒刑。

許姓受刑人2018年12月2日下午趁獄友阿明閱讀文件時，突然拿出筷子從阿明背後狂刺，不只攻擊他的臉、太陽穴、眼睛等重要部位，甚至還發瘋的將筷子直接從後腦勺及手部插進去。過程中阿明努力抵擋仍擋不住許男的猛烈攻擊，導致其手、頭多處撕裂傷需縫合，前往醫院時還發現有約4公分的筷子殘留於後腦杓，可見許男當下力道多麼兇殘。

阿明表示與許男同房多個月以來沒有什麼爭吵，事發前兩人也完全沒有互動，對於自己被攻擊感到相當不解。而許男事後雖坦承犯行，但不斷辯稱自己患有精神疾病，無法控制情緒，表示一切是因阿明時常挑釁惹怒他，他受不了才會發作攻擊。同寢室的獄友作證時則表示，阿明睡覺時床板總會發出聲音，太吵了常常驚動大家，生活習慣的不同可能是引發衝突的原因。

法官審理時，許男表示自己只是想教訓阿明，沒有想要讓他死，不知道筷子有硬度，攻擊人頭部會發生嚴重後果。阿明則感嘆：「許男已經被判無期徒刑，就算再判刑期也沒有用，他在監所還是會蓄意殺人，所以希望他與世隔絕。」

台東地方法院認為許男因案在執行中，為了安全起見監所也已嚴格管制攜帶及取用的物品，但許男此次犯罪時竟未受刺激，再次犯下與過去同性質的罪，以兇殘手段攻擊他人，蔑視別人的生命安全，可見還未從中警醒獲得教訓，終依殺人未遂罪，判處許男有期徒刑8年。

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