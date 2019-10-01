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橋斷入海！建築技師初判原因：第6根鋼索掉落　航港局曝：3年前才完成檢修

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌，相關人員到場勘驗。（圖／記者宋良義攝）

記者張君豪、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午驚傳倒塌，造成重大災情，海陸空三方也全力投入救援，而稍早建築技士也到場勘驗橋樑工程，目前初步判斷是橋梁上方第6條鋼索掉落，但是鋼索生鏽還是鬆脫，仍有待調查。

1日上午9時30分左右，宜蘭南方澳跨海大橋突然傳出一聲巨響，只見橋梁接點處竟發生斷裂，整段橋梁就這麼落入海中，當時一輛行駛中的油罐車當場掉落，車頭撞上橋墩，燃起熊熊大火，現場火舌狂竄，冒出濃濃黑煙，而橋斷裂瞬間，揚起至少3樓高的浪花，畫面相當駭人！

▲▼南方澳跨海大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

稍早，建築技士馬宏琳到場勘驗橋樑工程時表示，目前初步判斷是右邊數來第六條鋼索掉落，才會造成整座橋因此斷裂，但是否是因鋼索生鏽還是鬆脫，仍有待調查，而由於現場海風強，調查人員要如何上到橋梁頂端調查都需要再做評估，初步估計調查時間需要花上數月，才能釐清整起事故的發生原因。

此外，航港局長郭添貴也出面強調，南方澳大橋每4年就會進行檢修，2016年也才剛完成檢修，並於2018年進行維修完畢，而2020年也已編列預算準備檢修，「港區內所有橋梁都會依照相關規範，來啟動所有的檢測跟維修」。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

對於這起意外，是否是因為年久失修，應派員地其檢修而未派員等人為疏失，蘇澳警方表示，宜蘭地檢署檢察官將主動分案調查，並已派員到現場蒐證，也赴醫院探視船員傷患製作筆錄。

宜蘭地檢署檢方也表示，將對這起意外全力蒐證，並清查橋樑營造單位、承包商詳細資料。目前船員受傷部分，由轄區南方澳派出所協助製作筆錄，以釐清還原斷橋意外發生過程。

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