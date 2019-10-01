南方澳斷橋／油罐車司機命危搶救！護理師女兒一聽消息...直奔醫院焦急等待

▲南方澳跨海大橋1日上午發生崩塌。（圖／記者宋良義攝）

記者陳雕文、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生崩塌！當時不巧有一輛中油油罐車正行經該處，車輛當場墜落橋面起火燃燒，現場冒出陣陣濃厚黑煙，嚇壞現場目擊民眾。油罐車司機則身受重傷被送醫搶救，據了解，油罐車司機的女兒剛好是博愛醫院護理人員，聽聞父親的傷情後，可說是心急如焚！

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生崩塌！當時不巧有一輛中油油罐車正行經該處，車輛當場墜落橋面起火燃燒，現場冒出陣陣濃厚黑煙，嚇壞現場目擊民眾。油罐車司機則身受重傷被送醫搶救，據了解，油罐車司機的女兒剛好是博愛醫院居家護理師，聽聞父親的傷情後心急如焚，緊急前往醫院！

▲吊車也進駐現場救援。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

61歲的張姓駕駛上午10時37分被送往羅東博愛醫院搶救，由於左半身受到重擊，他第3至第9多重肋骨骨折，伴有中度氣胸、血胸等情況，左腎臟、脾臟當場破裂出血，就連骨盆左大腿也骨折，臉部也出現撕裂傷，傷勢相當嚴重，被送至醫院時，雖然意識清楚，但強烈的疼痛感讓他幾乎說不出話來。

據了解，張姓駕駛一度發出命危通知，左大腿骨折部分則要等到明天才能進行手術。而他的女兒剛好是博愛醫院的居家護理師，稍早她接獲父親身受重傷的消息後，便心急如焚地衝往醫院。

▲當時行經南方澳大橋的油罐車隨之墜落。（圖／記者宋良義攝）

▲油罐車墜落後起火燃燒，並冒出陣陣濃煙。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

▲▼油罐車司機傷勢嚴重送博愛搶救，居家護理師女兒心急如焚。（圖／記者陳雕文攝，下同）

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