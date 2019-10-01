重大突破！　Mikro Mesa成功開發無壓合低溫鍵結3um Ｍicro LED

▲採用Mikro Mesa巨量轉移技術製作的5um晶粒顯示器樣品。（圖／Mikro Mesa提供）

記者姚惠茹／台北報導

Mikro Mesa Technology今（1）日宣布，成功開發無壓合低溫鍵結3um micro LED巨量轉移技術，這項領先全球的micro LED顯示器製造技術，讓micro LED顯示技術量產之路，又往前推進一大步。

Mikro Mesa 2017年開始與南京中電熊貓合作，在中電熊貓的實驗室，經過兩年的開發，完成領先業界的先進顯示器技術，使用直徑3 um的uLED晶片，不僅為領先業界的超微小尺寸，更讓磊晶片的利用率達到極致的高水準，讓轉移尺寸接近4吋，一次可容納高達數百萬顆以上的uLED轉移，並可進行多次多色uLED的轉移，而大尺寸的轉移面積，可大幅減少轉移次數，並增加大尺寸全彩色顯示器的量產性。

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▲小於5um的藍綠雙色的像素結構。（圖／Mikro Mesa提供）

直徑3 um的uLED 晶片，大小約為人類頭髮截面積的1 / 700，該晶片的大小，較目前業界一般常見的micro LED面積，更是小了100倍以上，成為全球第一的創舉，這也是顯示器業界首度展示超過3吋，並使用5um以下晶片尺寸的uLED顯示技術。



據Mikro Mesa內部人員表示，該顯示技術能夠轉移2~5um大小的晶片，可以製造出高達1,800 dpi等級的高精密度顯示器，並可應用在55吋或以上的micro LED電視，換言之，在產品應用上，該技術將從穿戴式裝置、智慧型手機、電視一直到AR產品，均具有獨到的競爭優勢。

此外，由於製程溫度較低的緣故，該技術更是製造柔性及透明顯示器的首選，預期該技術的未來性能與競爭力將遠遠超過AMOLED，在應用領域上也會更加廣闊，大大提升micro LED的未來發展性。

▲使用3um micro LED晶粒的像素。（圖／Mikro Mesa提供）

該技術採用Mikro Mesa的專利製程，晶片採用垂直結構，電流散佈比傳統Flip-chip覆晶式均勻，同時也能承受更高的電流密度，而晶片與下電極連接後， 採用一次性整面封裝，上電極可使用ITO或是奈米銀線等，對於未來大量生產以及改善光學出光效率等方面，都留有極大的設計彈性。

Mikro Mesa創辦人陳立宜表示，該技術是micro LED通往消費型產品應用之路的一大突破，由於晶片尺寸變小，因此micro LED的材料成本將大幅降低，不但能夠與AMOLED比擬，甚至有機會可以與LCD競爭，並可望大幅縮短micro LED技術相關產品上市的時間點。