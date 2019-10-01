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住1晚2.6萬！他們花36萬在Airbnb租5星豪華別墅....到當地才發現「房間不存在」

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▲▼ 西班牙伊維薩島上的5星級飯店Las Boas。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 西班牙伊維薩島上的5星級飯店Las Boas。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國一對夫妻近日至西班牙伊維薩島旅遊時，曾花費1.18萬美元（約新台幣36萬6000元）在Airbnb訂一間五星級、擁有37則評論的豪華別墅，但當他們抵達目的地後才發現根本沒有這間別墅，連聯絡人也消失不見，氣得他們決定向Airbnb求償！

根據Mirror報導，英國夫妻伊恩（Ian）和費爾頓（Denise Feltham）透過Airbnb訂了一間西班牙伊維薩島Las Boas的5星級豪華別墅，這間別墅標榜擁有包括土耳其浴、私人電梯、熱水浴池，以及大理石雙層陽台等豪華設備，同時是寵物友善別墅。當時看準能帶家中的2隻毛孩約克夏梗一同玩樂，伊恩和妻子便決定花費1.18萬美元，預訂長達2周的時間，相當於1晚花費約新台幣2.6萬元。

▲▼ 英國一對夫妻伊恩（Ian）和費爾頓（Denise Feltham）在Airbnb上訂房被騙。（圖／翻攝自臉書）

▲ 伊恩和費爾頓在Airbnb上訂房被騙。（圖／翻攝自臉書）

當初夫妻倆一直與「Lux Travel Collective」公司保持聯絡，對方一開始非常積極也願意溝通，直到出發前一周時，夫妻倆突然聯繫不到對方，致電位於泰國的公司也無法獲得回應，因此開始感到焦慮。感覺被騙的夫妻倆，直到抵達當地之後，才親耳從接待員口中得知「根本沒有Lux Travel Collective和VIP頂級閣樓房」。

當時伊恩立刻向Airbnb反應這件事，但後者只願意退回大約1590美元（約新台幣4.9萬元）的傭金，氣得夫妻倆決定向《泰晤士報》投訴，眼見新聞曝光後，Airbnb才取消訂單並退還全額。Airbnb同時也發布道歉聲明，「毫無疑問，我們丟了球，對此我們感到抱歉。我們處理問題的方法低於平時的高標準，我們已經聯繫客人並致歉，同時全額退費。」

▲▼ 英國一對夫妻伊恩（Ian）和費爾頓（Denise Feltham）在Airbnb上訂房被騙。（圖／翻攝自臉書）

▲ 伊恩和費爾頓原本要去島上度假。（圖／翻攝自臉書）

目前Airbnb正在配合案件調查，但夫妻輛被詐騙的新聞曝光後，許多網友認為房間的價錢太貴，當地隨便找一定有更便宜的豪華別墅，另外也有網友認為，Airbnb除了退全額之外，也應該接受罰款才對，「公司應該被罰款，確保下次不會再發生同樣的事」、「2周1萬英鎊太瘋狂了」、「他們一定沒有搜尋其他房間，不然可以省下很多錢」、「果然是飼養2隻約克夏梗的房地產開發商。」

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