影／南方澳大橋3年未檢修　港務公司：明年已編800萬健檢

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日9時30分驚傳坍塌意外，造成超過20人受傷，國家運輸安全調查委員會10時已派出調查人員，趕赴現場蒐證，已立案啟動複合式交通事故調查。港務公司資深處長陳國棟表示，之前維管紀錄都正常，最近一次為105年投入400萬元養護，預計2020年中再編列800萬大健檢。

據了解，南方澳大橋由基隆港務局委託宜蘭縣府代建，民國87年通車，現屬航港局財產，由港務公司維護管理，已經有21年歷史。陳國棟說，今日9時30分南方澳大橋鋼索斷裂坍塌，橋下剛好有3艘漁船通過，被橋面壓垮，目前救出5個輕傷、1個重傷、8個還在船艙裡。

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▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

陳國棟表示，每隔幾年都會有維護管理的健檢，距離最近一次為105年，當時是委託健行工專，從油漆到檢查及道路檢修約花費400萬，之前資料顯示都是正常的，預計下一次健檢為109年年中，將投入800萬大健檢。

目前交通部掌握到資訊，初步判斷事故原因是大橋海側橋墩坍塌。國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智表示，這起意外主要由橋梁倒塌造成，屬於重大公路事故，但因涉及漁船受損，根據國際海事組織規定，也屬於重大水路事故，運安會將啟動水公路複合式調查，目前已派員與檢調一同調查。

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