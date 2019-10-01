南方澳大橋坍塌究責！　林佳龍：立即成立專案小組調查

▲南方澳大橋坍塌，交通部成立專案小組調查原因。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事故，初判至少造成20多人受傷。交通部長林佳龍上午即趕往現場了解狀況，他指出，交通部會成立專案小組調查事故原因，並釐清這幾年橋梁總體檢改善情況，若涉及維管不善，查辦後究責。另外，因大橋坍塌，交通部也初步協調農委會給無法出海工作的漁民損失補救。

宜蘭縣南方澳上午傳出重大災難，橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋突然坍塌，整段橋面泡入海中，導致下方至少有3艘漁船遭壓毀，至少20人受傷，宜蘭警消也全面出動搶救，並立即啟動重大傷患機制因應。

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▲林佳龍（右）在得知南方澳大橋事故後，隨即向立院請假趕赴現場。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍上午原在立法院備詢，得知事故後也臨時請假趕往現場，他指出，上午發生的南方澳跨海大橋斷橋意外，基隆港務公司蘇澳管營運處在現場成立緊急應變小組，縣府、消防、港警、航港局、海巡人員都已經進駐。目前救災為第一要務，已請公路總局第四養護工程處協助支援機具，並在現場協助交管事宜。

針對事故的調查，林佳龍說，交通部會成立專案小組，也邀交通部由航港局、公路總局邀請台灣世曦土木技師專家展開調查，並調資料了解檢修情形。至於有漁民認為橋梁會塌是因為之前有車輛載消波塊，導致超重，他則表示，這部分不要先下結論，交通部專案小組一定會查明原因，對社會有清楚交代。

他表示，過去后豐大橋事故後，交通部有啟動橋梁總體檢，針對南方澳大橋，交通部也曾委託宜蘭縣府由專業機構檢測，這幾年改善情況如何，需要釐清。若涉及維管不善，查辦後究責。

另外，漁民關心橋塌後影響出海工作，剛剛也初步協調農委會給漁民無法工作的損失補救。林佳龍提醒，相關道路已經封鎖，救援行動進行中，請大家不要前往，避免影響現場人員進行救災。

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