南方澳大橋斷裂！是否「人為疏失」　宜蘭地檢署將主動分案調查

▲南方澳跨海大橋崩塌，宜蘭地檢署將主動分案調查。（圖／記者宋良義攝）

記者張君豪、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日上午驚傳倒塌，造成重大災情，海陸空三方也全力投入救援。針對斷橋原因，有學者表示，該橋會斷裂，是先從其中一根吊索斷掉開始，導致應力重分配不均，才會造成這樣的骨牌效應，而是否是因年久失修，或是相關人員並未定期檢修，宜蘭地檢署將主動分案調查。

南方澳跨海大橋是國內獨一單鋼拱橋，雙線道，更是亞洲第一座雙叉式單拱橋。而今早斷裂，造成多人受傷，有網友認為是否是豆腐渣工程，更質疑該橋1999年才興建只撐了20年，怎麼會有這樣的事情發生。

▲南方澳跨海大橋崩塌，宜蘭地檢署將主動分案調查。（圖／記者宋良義攝）

對此，國立台北科技大學工程學院院長宋裕祺分析，從影片看到，該橋中有一根鋼索先斷裂，導致其他鋼索也無法平均分攤力量，就有如骨牌效應般，所有鋼索全失去支撐橋面的載力，接連斷裂，最後可以看到橋面就先掉下來，而它的拱圈也失去平衡力，最後大樑也支撐不住，就造成今天的結果。

對於這起意外，是否是因為年久失修，應派員地其檢修而未派員等人為疏失，蘇澳警方表示，宜蘭地檢署檢察官將主動分案調查，並已派員到現場蒐證，也赴醫院探視船員傷患製作筆錄。

▲南方澳跨海大橋崩塌，宜蘭地檢署將主動分案調查。（圖／記者宋良義攝）

宜蘭地檢署檢方也表示，將對這起意外全力蒐證，並清查橋樑營造單位、承包商詳細資料。目前船員受傷部分，由轄區南方澳派出所協助製作筆錄，以釐清還原斷橋意外發生過程。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

驚悚畫面！南方澳大橋轟一聲斷裂 瞬間濺起「3樓高浪花」...漁船被推回港

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷 「5人失蹤」

海陸搶救畫面曝！南方澳大橋坍塌 烈火吞噬油罐車...傷患被抬出「情況危急」