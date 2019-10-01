影／南方澳跨海大橋斷…800艘漁船出不去　漁業署：年產值約21億

▲南方澳跨海大橋坍方，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋今（1日）上午傳出倒塌意外，3艘漁船被壓垮，由於此區為漁船進出入口，漁業署表示，大小漁船約有9百至1千艘，將影響後續作業，目前初估有556艘漁船受影響留滯港區，加上避風的漁船則有8百艘。交通部表示，在港漁船進出問題，已洽漁業單位了解會於今日清出40米寬、6米深航道。

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農委會副主委陳添壽表示，大大小小有9百多至1千艘漁船，有3個漁港，南方澳是最大一個，有3個泊區，通常颱風來要避風都放在1、2泊區，初估有4、5百艘受影響。漁業署副署長林國平受訪說明，包含3艘被壓倒的漁船，目前停滯在港區內漁船有556 艘，加上避風的有800艘。

▲陳添壽指出，目前南方澳產值一年約20、21億元。（圖／記者游芳男攝）



陳添壽說，南方澳一年魚量產值以前最高30億元， 但現在約剩21、22億元，主要捕抓遠洋鯖魚和近海、養殖等魚種，現在為捕撈淡季。至於一天預估會損失多少？陳添壽表示，還要再了解，現在首要是要趕快進行清理，讓漁船有出口作業。

▲陳添壽認為，一般在海邊建物因長期受風吹等因素要更堅固。（圖／記者游芳男攝）

另外，陳添壽也提，一般在海邊建物因長期受風吹等因素，都要相當小心，建造規格也要加倍堅固比較好。漁業署提到3艘被壓垮的為捕獲鯖鰺漁船，船上11名全都是外籍漁工，會按照勞基法等相關法規、保險協助。林國平強調，此意外雖會影響漁船進出作業，但目前要先把人救出來，後續會再跟航港局等相關單位討論如何清理，才能讓漁船進出。漁業署表示，預計稍晚會再對外說明此事件。

交通部稍早表示，南方澳漁港在港556艘漁船進出問題，已洽漁業單位了解會於今日清出40米寬、6米深航道。交通部已請港務公司儘速排除障礙物，提供漁船進出，倘如困難，將於蘇澳港開放13、14碼頭商港區。漁民無法出海作業，農委會將與漁會調查實際狀況，後續由交通部協調補償或救助事宜。