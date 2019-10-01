上海再逮6名台灣分析師　新增3人遭羈押傳1人潛逃回台





▲仟和億台灣分析師被羈押在上海靜安區看守所。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／上海報導

上海「仟和億」教育培訓公司7月傳出有12位台籍分析師，因涉及違法「薦股」或「老鼠倉」，遭到上海警方調查，除已有3人遭到羈押外，上週傳出又有6位原本已被釋放的分析師，再度遭到羈押調查。經《ETtoday新聞雲》向上海知情人士查證，目前1人無保飭回，2人以2萬元人民幣交保，3人遭到羈押，使得目前於上海被羈押中的台灣分析師人數，上升到6人。

▲仟和億上海公司總部，前《57金錢爆》主持人楊世光也曾在此任職。（圖／記者陳政錄攝）

《168周報》報導還指出，因為寒蟬效應，別家公司另一位知名分析師獲知被鎖定為下一波調查對象後，日前已經逃回台灣，但尚未獲得證實，因此不公布姓名。

據了解，上海今年中開始，大力打擊股市非法操作行為，使得內容遊走在邊緣、聘請多位台籍分析師的「仟和億」7月9日遭警方上門蒐證，共有12位分析師遭到調查，其中翁鴻堯、劉峻榮、陳雨農3位受刑事拘留。據上海公安局通報資料顯示，該公司老闆廖英強被定性為「非法從事證券、期貨投資資訊業務、非法獲利巨大」。

▲仟和億出事後，股民上門詢問。（圖／記者陳政錄攝）

媒體報導，上週上海方面繼續偵辦該案，7月中旬已經交保的丁萬鳴、范炳傑、彭明允、鍾黎融、陳斌宇、蔡宗園6人日前再度遭到羈押，最後收押彭明允、鍾黎融、蔡宗園3人，另外目前已交保候傳的郭海培、林新象、孫伊廷、吳金潮、翁禾晴、余世欽等6人雖獲釋放，但遭到限制出境，不准回台灣。

知情人士指出，由於仟和億老闆廖英強拒絕認罪，導致公安再度大規模將台籍分析師找來問案，蒐集將主嫌（廖英強）定罪的證據，其中再度被羈押的6人中，1人為無保飭回，2人以2萬元人民幣交保，彭、鍾、蔡3人仍遭到羈押，遭羈押之分析師家屬，目前已向台灣方面海基會反映和求助。



知情人士還說，不只「仟和億」遭到調查，整個上海證券圈都難逃法網，「浦東、浦西拘留所均擠滿準備接受調查的人員，陸籍台籍都有」。也就是說，除了仟和億公的分析師遭逮外，由於在上海從業的該領域台籍人員數量過百，可能還有更多人已經遭到逮捕。