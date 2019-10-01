控日低價出口氣動閥！南韓加徵23%關稅　遭WTO裁定敗訴「限期修正」

▲南韓對日本加徵關稅，遭WTO判定違反協定。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

南韓政府主張，日本不當出口氣動閥（pneumatic valve）造成南韓業者權益受損，從2015年8月起以加徵關稅（最多23%）反擊。此舉引起日本不滿，告上世界貿易組織（WTO），WTO在9月30日通過最終判決，認定南韓違反WTO協定，日本勝訴。

綜合日媒報導，南韓在半導體工廠中使用日本製氣動閥，但卻認為日本不當低價販售，因此課徵最高23%關稅。對此，WTO上級委員會彙整報告書（等同於WTO二審）昨日通過，認定日本勝訴，南韓關稅措施違反WTO協定，必須限時改正。

雖然南韓主張，大部分實質點無法證明有違反WTO協定，不過日本認為只要有一個情況未依規定，就無法認同此關稅措施，要求南韓改正關稅措施。報導指出，南韓表示願意協商，但無法接受日本要求，目前尚未說明要如何修正關稅或撤銷。

日韓接下來將進入協商階段，最多有15個月的緩衝期，若南韓仍不改正關稅措施，日本可要求WTO同意發動追加關稅等反制措施，因此南韓如何應對將會成為日韓貿易戰焦點。

另外，南韓也在9月11日向WTO提訴，指控日本格管制半導體原料出口，損害南韓權益。但此案還待WTO調查。