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1滴血揭19年性侵少女舊案　惡男DNA比對確認判刑13年定讞

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▲▼ 性侵、迷姦、強暴、強姦犯（圖／記者黃克翔攝）

▲邱姓男子性侵少女並強盜7000元，躲了19年因1滴血被比對出DNA落網。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹邱姓男子在1999年間性侵16歲少女並強盜7000元，當時檢警取得邱男檢體，但比對沒有結果而成懸案，直到2016年間，檢警偵辦1間檳榔攤遭剪破鐵皮潛入竊盜案時，找到邱男被鐵皮刮傷留下的1滴血和指紋，終於將逃了19年的邱男逮捕起訴，高院依強盜強制性交罪判邱男13年徒刑，經上訴遭最高法院駁回定讞。

判決指出，邱男所涉性侵案件發生於1999年6月間，當時16歲少女小詩（化名）下課回家時，聽見大樓電梯有小孩受困，急忙外出求助，當時26歲的邱瑞文見狀，假意表示願意幫忙，但需要工具，心急如焚的小詩急忙回家找工具，邱男竟尾隨進入，到廚房拿出菜刀，抵住小詩的脖子，試圖性侵。

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲少女遭性侵後保存檢體給警方，但遲未比對出結果而成為懸案。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

小詩雖哭喊可以給錢、不要性侵，但邱男仍逼小詩口交得逞，小詩將邱男的體液吐在衛生紙中。邱男完事後仍不罷手，逼小詩交出7千元後才離去。小詩隨即報警，並將檢體交給警方比對，但沒有結果。

邱男逃亡多年，一直到2016年間，新竹縣竹北市某間檳榔攤被人以工具剪開鐵皮後，偷走2萬餘元的財物，警方在被剪開的鐵皮外側，採集到指紋與血跡，經比對後與邱瑞文指紋卡相符，邱男否認犯案，但警方根據DNA比對確認他犯下包括1999年性侵少案，由檢察官依法起訴；另邱男行竊檳榔攤部分，先前已經判刑9月定讞。

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