超商「小農拿鐵」每日限量7500杯！限定北部全家門市才有　嚐鮮價只要65元

▲「全家Let’s Café x 鮮乳坊小農拿鐵」每日限量上市。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為支持台灣在地小農，全家便利商店於10/1國際咖啡日推出「鮮乳坊小農拿鐵」，每日限量7,500杯，並祭出限時嚐鮮價。此外，10/1還加碼中杯單品熱美式、熱拿鐵均一價45元，滿足不同咖啡愛好者需求。



根據統計，拿鐵為目前消費者最愛的口味，對此全家與「鮮乳坊」再度合作，獨家推出「鮮乳坊小農拿鐵」，使用鮮乳坊嘉明鮮乳製成，預計每天供應7,500杯，目前只在北部門市限定販售。另自10/1起至10/22，「鮮乳坊小農拿鐵」嚐鮮價只要65元（原價75元）。

至於小7則為迎接10/1國際咖啡日，於1000店門市首次推出「CITY CAFE PREMIUM現煮精品咖啡買1送1」優惠活動，每杯原價80元，買一送一等於一杯只要40元。而萊爾富於10月1日10：00至10月13日23：59期間內，雲端超商APP「限時下殺」館推出Hi Café美式咖啡買10送10優惠。

另外，OK超商則自即日起至10/23連續一個月期間，於全台902間門市推出咖啡優惠活動，除了有OKCafe大杯全品項第2杯7折外，還於國際咖啡日當天推出結合香蕉與牛奶的濃郁風味的「香蕉歐蕾」新品，可享嚐鮮價55元優惠。

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