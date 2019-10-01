終止虐童悲歌！時力提修兒少法　監視錄影應保存至少6個月

▲時代力量立院黨團召開「終止虐童悲歌，強化兒少保護」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團1日召開記者會，提出《兒童及少年福利與權益保障法》條文修正草案，條文明定兒福政策會議應也納入家長的聲音、政府需建立全國性托嬰及托育機構資訊揭露整合平台，且政府之稽察、評鑑結果應於一個月內上傳公開，監視錄影帶則至少要保存6個月，同時改正現行過輕的罰則，追究實際決策的負責人的責任。

台北市內湖區「台北市私立我們的內湖托嬰中心」今年4月傳出保母悶死10月大男嬰，台北市社會局調查後認定廖姓保母托育行為不當，違反兒少法，裁罰14萬元罰鍰並公布其姓名。對此，時代力量黨團1日召開「終止虐童悲歌，強化兒少保護」記者會，並邀請內湖托嬰中心男嬰窒息致死案的叡叡媽媽共同出席。

黨團總召黃國昌表示，兒少權益不僅家長關心，更攸關下一代的發展培育。雖然兒少法歷經多次修法，但托嬰、幼兒園所發生的虐兒事件仍不斷頻傳，這些對孩子的不當行為，包含為了躲避稽查，把小孩藏在洗手間和陽台，還有要求他們躲在擁擠的車內，已經嚴重到造成孩子受傷脫臼，甚至死亡。

黃國昌也列出此次修法五大重點，包括兒福政策會議應也納入家長的聲音、政府應建立全國性的托嬰托育資訊揭露整合平台、政府之稽查及評鑑結果應在1個月內上傳公開、監視錄影帶至少要保存6個月及改正現行過輕的罰則，追究實際決策的負責人的責任。

叡叡媽則表示，在不幸的事件發生後，她才發現類似案件還有非常多，許多家長連取得監視錄影帶都有困難。另外，地方社會局雖然有在稽查和裁罰，但很多個案都礙於法規，無法懲罰到實際的負責人，這些系統性的兒虐行為，受限於現行《兒少法》很難遏止不當行為。

黃國昌強調，時代力量立法院黨團所提出的《兒少法》草案，就是要補上政府的罰鍰竟然遠少於不肖業者違法獲利的漏洞，以及改善地方政府怠於執行法令，缺乏積極措施的情形，希望藉由此次修法，讓相關執行面上的困境能得到應有的補強。

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