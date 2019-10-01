三星「A咖」中階機再一發　Galaxy A30s懂拍三鏡頭10/15台灣上市

▲三星Galaxy A30s 10/15台灣上市。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

近期開始加重力道攻佔中階手機市場的三星電子今（1）日宣布，推出新一代Galaxy A30s手機，搭載6.4吋Infinity-V極限全螢幕、冰晶感背蓋設計、三鏡頭、128GB大容量與4,000mAh大電量等功能；這款手機將於於10月15日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。單機建議售價8,990元。

三星Galaxy A30s搭載6.4吋Super AMOLED Infinity-V極限全螢幕，19.5:9比例讓螢幕佔比達91.8%，讓你不管是追劇、暢玩遊戲、或是瀏覽網頁，皆可享受遼闊的視覺震撼。超大螢幕輔以清晰、豐富有層次的杜比環繞音效，帶來沉浸式影音新體驗。

此外，Galaxy A30s採用最新冰晶感格紋背蓋設計，運用幾何線條搭配3D類玻璃材質，讓手機呈現極具未來感的光澤色調；屆時將提供冰晶白、冰晶黑、冰晶綠三款顏色選擇。

在相機功能方面，Galaxy A30s打出了「相機再升級，超強三鏡頭相機」口號；這三顆鏡頭包括了：

123°超大廣角鏡頭：讓相片超越視野極限，不論聚會合照、風景都能輕鬆捕捉。

2,500萬畫素主鏡頭：搭配F1.7大光圈與日夜智能切換功能，可在明亮環境中清晰捕捉最美時刻，在光源不足時則可自動切換模式，讓夜拍更加亮眼。

500萬畫素景深鏡頭：前後鏡頭皆搭載景深即時預覽，隨意調整景深效果使前後景分明，拍照後還能調整柔焦、旋轉、縮放、抽色各式景深特效，輕鬆突顯每個精彩時刻。

另外，Galaxy A30s不論是前、後鏡頭在錄影模式下均支援「美顏錄影」功能，可套用多種濾鏡效果與可調式8段美肌功能；內建「20種AI場景智慧辨識」，拍照時可自動將色彩最佳化。

另外，Galaxy A30s備有「瑕疵檢測」功能，可自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光，讓你跟NG照片從此說Bye Bye。手機當中也內建了AR貼圖、濾鏡特效，還可創建個人專屬虛擬人偶並搭配多種表情模式，與朋友互動更顯趣味。

而在記錄生活的同時，Galaxy A30s讓你無須擔憂容量不足，內建4GB RAM和128GB ROM超大容量，另可支援Micro SD最高可擴充至512GB，保留每刻細節無須刪除。搭載4,000mAh超大電量與閃電快充，出門享樂電力滿滿整天不停歇。在安全防護上，Galaxy A30s備有「螢幕指紋辨識」與「臉部辨識」功能，解鎖手機有保障、安全辨識更快速。而透過「雙重帳號」及「安全資料夾」功能，讓使用者在一支手機上同時擁有三個帳號，公用、私人切換不卡卡，滿足現代人忙碌中求便捷的生活。

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