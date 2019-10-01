人口老化日益嚴重　主計總處：去年勞工平均年紀40.1歲

▲主計總處公布最新「事業人力僱用狀況調查」，107年工業及服務業受雇員工平均年紀為40.1歲創新高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

政院主計總處公布最新「事業人力僱用狀況調查」，107年工業及服務業受雇員工平均年紀為40.1歲創新高，較去年增加0.1歲，進6年來增加1.1歲。從數據來看，受雇員工年齡逐漸提高，也反映出人口老化現象，台灣青壯年勞動力逐漸減少的趨勢。

主計總處調查顯示，去年底受僱員工平均年齡40.1歲，以25至44歲佔58.2％最多，但佔比逐年下降，較6年前減4個百分點；45歲以上佔32.9％居次，較6年前增3.3個百分點；未滿25歲佔8.9％，較六年前增0.7個百分點。

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另外，去年受僱員工每月進入率平均2.36％、較前年減0.03個百分點；退出率2.26％、增0.02個百分點。至於退出原因，歷年均以自動辭職最多，去年佔87％；解僱或資遣則易受景氣波動影響，除101年佔比達5.4％，近幾年介於4.6％及4.9％。

不過，隨著勞保、勞退新制等實施漸近成熟期及人口高齡化，屆齡退休人數漸增，近3年退休人數均超過10萬人，去年退休人數10萬1千人，較前年減少3000人，佔退出人次4.7％，較前年下降0.3個百分點。