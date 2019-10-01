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南方澳大橋靠海易生鏽　學者：從一根吊索斷掉開始…兵敗如山倒

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▲▼南方澳跨港大橋斷毀，蘇澳鎮長李明哲呼籲民眾非必要勿前往。（圖／翻攝李明哲臉輸）

▲南方澳跨港大橋斷毀。（圖／翻攝蘇澳鎮長李明哲臉書）

記者崔至雲／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋今（1日）上午驚傳倒塌，造成超過20人受傷、3漁船燃燒及8名外籍員工受困等災情。國立台北科技大學工程學院院長宋裕祺指出，從影片上可以看到，該橋會斷裂，是先從其中一根吊索斷掉開始，導致應力重分配不均，所以猶如放鞭炮，兵敗如山倒，接下來就骨牌效應了。

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南方澳跨海大橋是國內獨一單鋼拱橋，雙線道，更是亞洲第一座雙叉式單拱橋。而今早斷裂，造成多人受傷，有網友認為是否是豆腐渣工程，更質疑該橋1999年才興建只撐了20年，怎麼會有這樣的事情發生。

▲▼南方澳跨港大橋坍方。（圖／翻攝宜蘭知識+）

▲南方澳跨港大橋坍方。（圖／翻攝宜蘭知識+）

宋裕祺分析，從影片看到，該橋中有一根鋼索先斷裂，導致其他鋼索也無法平均分攤力量，最後兵敗如山倒，全部的鋼索無法支撐橋面的載力，最後可以看到橋面就先掉下來，而它的拱圈也失去平衡力，最後大樑也支撐不住，就造成今天的結果。

宋裕祺說明，雖然南方澳跨海大橋歷史不久，但是該處位置在海邊，確實很有可能鋼筋管線已有生鏽，建議政府未來要定期做檢測，同時在設計上也應考量該建設周面的氣候、環境等，這些都要考量進去，才不會有相同的事情再次發生。

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