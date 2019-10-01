女大生哭喊不要！　他強行「壞壞」還辯：以為嘴巴說...

▲高雄一名女大學生「小真」（化名）遭一名陳姓男子性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者廖安莘／高雄報導

高雄一名女大學生「小真」（化名）與男友吵架分手後，獨自步行返回宿舍時，途中遭一名陳姓男子搭訕。陳男假意要護送小真返回宿舍，半路竟對她毛手毛腳，欲強拉她進公廁遭拒，甚至還帶她到一間商旅性侵得逞。高雄地院審理時，陳男辯稱對方「半推半就」，且還幫忙付房間的錢，才會認為對方同意與他發生性關係，並不是強迫。法官審酌，依強制性交罪判處陳男3年4月，可上訴。

判決指出，陳男（26歲）2017年4月11日晚間10時40分許，在高雄市一間商旅內，藉身材體力優勢，違反對方意願，性侵一名當時19歲的女大學生。

▲陳男還要求女大學生到公廁發生性關係。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

小真證稱，當天與男友吵架分手，有點失魂落魄，途中遇到陳男，且他看似想要幫忙，就讓對方陪同返回宿舍，不料，半路他開始毛手毛腳，還要求到公廁發生性關係，此時，小真感到很害怕，對陳男說「不要在這裡、不要現在」，隨即又被陳帶到商旅，因為沒有遇過這種事，擔心反抗會受到傷害，所以暫時先配合。

回顧案發當時，小真表示「我真的嚇壞了」，導致腦袋有點錯亂，且她認為商旅櫃檯人員看起來有點隨便，不是很認真的人，因此還幫陳男付房間錢。

進房後，陳男邀約共浴遭拒，洗完澡後，便強脫下對方褲子，小真哭泣抗拒說：「不要！」仍被性侵得逞。事後，陳男還跪求不要報警，且以後繼續保持聯絡，獲允諾後才讓其離去。隔日，小真將遭性侵過程向警方報案，警方經循線後逮獲陳男。

▲法官審酌，依強制性交罪將陳男判刑3年4月，可上訴。（示意圖／pixabay）

法院審理時，陳男坦承在發生性關係時，準備要脫對方上衣及內衣，被害人就表示不想要跟他發生性關係，但她也沒有離開。「我不懂她的意思，以為是嘴巴上說不要而已」才會跟她發生性行為，他辯稱發生性關係時是「半推半就」，並未聽懂被害人拒絕之意。

法官審酌，陳男明知與被害人從來就不認識，只是路上偶遇搭訕，2人間毫無感情或信任基礎，更不是金錢性交易關係，依據社會常情，被害人並無可能與初次見面的陌生男子發生性關係的意願，且被害人多次明確跟陳男說不要，雙方並非性交易，推翻陳男辯護人所說的「嘴巴說不要、身體卻很誠實」的說法，考量陳男並無前科，且有醫院證明罹患輕度憂鬱症，與其他使用暴力手段壓制被害人之情節相比相對較輕，依強制性交罪判刑3年4月，可上訴。

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