退休基金平台更多元　退休基金協會理事長王儷玲：篩選優質團隊更為重要

▲ 投信投顧公會理事長張錫（左）、臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚（中）、中華民國退休基金協會理事長王儷玲（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣將邁入超高齡化社會，退休後生活時間延長，及早準備退休金也更加重要。市場上已推動退休理財觀念多年，今年更有基富通專為退休基金設立的「好享退」基金專案上市，各方也持續努力推動勞退自選平台設立，而在平台越多元、越開放的情形下，金融從業人員的訓練與專業則更加重要。

退休基金協會理事長王儷玲表示，推動設立勞退自提平台已有多年，現在也正持續推動中。而有11萬人報名參與的好享退是一個近期成立的退休基金專屬平台，後續可透過追蹤年輕人扣繳金額來調整推動方針。此外，在平台更加多元化的情況下，王麗玲認為，政府跟金融機構要做的是引導投資人買對的商品，因此篩選優質團隊勢必更為重要。

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王儷玲表示，目前推休基金協會也成立證照考取制度，希望透過更透明、專業的投資理財考核，讓金融從業人員有更多專業知識，因此設計特別專屬的投資理財認證，讓從業人員介紹商品時，能以更穩定的投資理財規劃，引導投資人做出更適合自己的選擇。

投信投顧公會理事長張錫認為，基富通平台目前只是一個開始，預期未來發展會越來越好、平台也會越來越多，而且他表示，民眾也不一定要透過平台做投資，還是必須自主、及早開始，不論是買基金、買ETF定期定額都可以。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示，在平台建好之後讓全世界商品都可以上架，投資人可以有更多、更廣的選擇，而平台越做越好，投資人風險承擔能力再哪、基本知識，從業人員如何幫助投資人等問題，都強調了人員管制重要，因此更是積極推廣各種證照，希望在越開放的平台下，透過證照的認定，讓從業人員能幫助投資人找到好產品、好的退休理財規劃方針。