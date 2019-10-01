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Skoda車98加200！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　邊緣駕駛：以為買到歐洲車

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO加油200元，順便見證男員工撩妹技術一流！（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺被邊緣了！」一名男網友笑稱，日前開著歐洲車去加油200元，女員工好奇問這是什麼車款，怎料男同事不懂裝懂，直呼是「韓國車啦」、「加200元很正常啊！妳剛來，以後會常遇到啦！」兩人你一言我一語，把原PO晾在一旁，掀起一大票網友猛虧，「難怪Skoda會說聰明的就懂！」

一名男駕駛在臉書《爆怨公社》分享爆笑趣聞，日前他出公差報帳，因還差額200元油單，便開著愛車到加油站，接著打開車窗喊話「98（汽油）加200元，要打統編！」此時，女員工（簡稱A）對著男同事（簡稱B）問話，「這台是什麼牌子的車啊？」原PO聞言，也奇拉長耳朵邊聽邊笑。

請繼續往下閱讀...

B男化身知識通，露出專業神情解釋，「韓國車啦，我知道，在路上常看到！」A女下秒調侃，「哦！才加200元哦？」而B男似乎閱「車」無數，繼續說道「對，還要打統編吶！ 剛剛一台賓士也才加100元而已，還都拿零錢給我數！」原PO瞬間臉綠，同時也看著手著的千元鈔票，默默又聽著員工的工作日常。

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▲Skoda車98加2百！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　駕駛看傻：以為買到歐洲車（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲駕駛猛虧，以為自己買到「歐洲車」！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

A女又好奇詢問，「油箱那麼小，是電動車嗎？」B男不加思索表示，「不是啦，電動車不會加98（汽油）啦！ 韓國車加200塊很正常啊！妳剛來，以後會常遇到啦！」最後原PO忍不住噴笑，打從心底誇讚「原來啊！分析的太好了！把妹真的很會吶！他們就站在我的油箱旁，難道不知道我的窗戶沒關嗎？我還一直天真的以為我買到捷克品牌的車耶！」

▲Skoda車98加2百！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　駕駛看傻：以為買到歐洲車（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友笑歪樓，長知識了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

奇葩的加油故事，也讓大批網友們噗嗤一笑，「難怪Skoda會說聰明的就懂」、「我都叫這是啄木鳥牌」、「為了把妹，把下限都秀出來了，就體諒一下唄」、「我同事給我一個簡單的認車品牌教學，妳不懂車沒關係，只要看到車頭有動物的、有盾牌的、長翅膀的，全都閃遠一點」、「看成台塑一號嗎？」、「比較像鳥頭牌」、「員工暴露智商了」、「 不過，我有聽過更扯的，有天在路上，朋友說～快看啊～蓮花跑車耶」。

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