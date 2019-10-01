斷裂橋面重壓！「搜救行動陷瓶頸」200噸吊車出動吊船　還有5漁工困船艙　

記者游芳男、莊智勝／高雄報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時許突然崩塌，整段橋面墜入海中，下方3艘漁船當場遭壓毀；警消到場後先行救出9名漁工，並陸續送往醫院治療，但目前搜救行動陷入瓶頸，因斷裂橋面重重壓住船身，在無法移除的情況下大幅增加救援難度，且船艙中還有漁工受困，現仍難確認傷者情況、生命徵象。稍早現場除了出動潛水人員進行水下搜救作業外，同時也出動2部吊車拉住船身上浮，控制已經進水的船隻不再下沉，以利搜救。

▲消防單位派2部200噸吊車將船拉起進行救援。（圖／記者游芳男攝）

在這起重大災難事故發生後，宜蘭警消全面出動，國軍也立即趕赴現場協助救援，目前獲救的傷者共有10人，包括自橋面墜落的張姓油罐車司機、以及遭壓3艘漁船內的9名漁工；但由於船體有大部分遭斷橋壓住，目前船艙中仍有人員受困，暫難掌握傷者情況，現場搜救行動也陷入膠著，目前搜救人員正試圖把握黃金救援時間，出動2台200噸吊車、潛水人員進行搶救。

▲現場出動吊車、怪手積極救援中。（圖／記者游芳男攝）

據現場最新情況，新台勝266目前救起1名外籍漁工， 船上還有2名外籍漁工待救；新台勝366則有3名外籍漁工待救。

消防局指出，目前已派遣第二大隊、蘇澳、南方澳、馬賽、冬山、特搜大隊、特種分隊等，出動各式消防車輛30輛、救災船艇7台，消防人員、義消、民間救難團體共159人前往救援。稍早救出10名傷者（6輕傷2中傷2重傷）後，消防局掌握船艙中還有6人受困待援，已通報國軍、海巡、港務消防隊等相關單位出動，目前搜救任務持續中。

▼斷裂的橋面墜海壓住漁船。（圖／記者林振民攝）